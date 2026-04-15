El Ministerio Público Tutelar de la CABA presenta el primer material audiovisual destinado a niños, niñas y adolescentes

El Ministerio Público Tutelar de la CABA presenta el primer material audiovisual orientado a anticipar y facilitar la instancia de declaración de niñas, niños y adolescentes en la Sala de Entrevistas Especializada. La iniciativa, pionera en el ámbito de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con distintas versiones adaptadas según la edad y el grado de madurez.

Asimismo, se desarrollaron versiones accesibles que incorporan distintos apoyos, incluyendo aquellos necesarios para niñas, niños y adolescentes con discapacidad con el objetivo de garantizar su acceso a la justicia, reducir la incertidumbre previa a la declaración y evitar situaciones de revictimización.

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La propuesta consiste en un recorrido virtual que brinda información clara y accesible. Todo el material ha sido adaptado a distintas edades y por el grado de madurez de los NNyA. A través de estos videos, se anticipa el lugar, las personas que lo recibirán y los profesionales que intervendrán y también cómo se desarrollará la entrevista, contribuyendo así a reducir la incertidumbre y brindar mayor previsibilidad.



En línea con un enfoque de una justicia centrada en la infancia, la iniciativa busca minimizar posibles situaciones de revictimización, favoreciendo una participación informada y acompañada.





La Asesora General Tutelar, Dra. Carolina Stanley, señaló: “La declaración para niños, niñas y adolescentes suele ser una instancia que genera ansiedad e incertidumbre. Por eso, hoy presentamos por primera vez en el ámbito de la Justicia de la Ciudad, unos videos anticipatorios que les permitirá conocer con información clara, accesible y adaptada una recorrida virtual al Ministerio Público Tutelar y a la Sala Especializada de Entrevistas. Porque que los niños, niñas y adolescentes accedan, a condiciones adecuadas y cuidadas, es una forma de evitar procesos que puedan resultar revictimizantes y es una importante contribución para garantizar su derecho a ser escuchados”.

Un Proyecto inclusivo articulado con organizaciones vinculadas a las personas con discapacidad

El proyecto fue desarrollado en articulación con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, en el marco del principio de no discriminación y con compromiso institucional de una justicia accesible. Para su diseño, se llevaron adelante instancias de consulta, validación y colaboración con entidades referentes en la temática tales como: ASDRA ( Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), Fundación Brincar por un autismo feliz, Fundación Visibilia, Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de la CABA y la intérprete de LSA del Observatorio del Consejo de la Magistratura, RALS (Red de Asistencia Legal y Social), Select Asociación Civil y la Sociedad Argentina de Pediatría a través del Comité de Discapacidad.



Los videos tienen como objetivo anticipar información en lenguaje claro y accesible para las niñas, niños y adolescentes que fueron citados a declarar en la SEE del MPT. Esta herramienta, previa a la toma de declaración testimonial y/o evaluación pericial, permite reducir la incertidumbre, brindar previsibilidad y minimizar el impacto que puede generar la exposición al sistema judicial.





El formato audiovisual favorece la comprensión, especialmente frente a dificultades en la lectura de textos, e integra diversos recursos como voz, imágenes animadas, fotografías y subtítulos, entre otros. Además, permite una visualización autónoma, pudiendo pausarse, repetirse y adaptarse al ritmo de cada NNyA.

Desde la Sala de Entrevistas Especializada del Ministerio, hemos trabajado en garantizar el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, hoy presentamos este material audiovisual que ha sido desarrollado a partir de la experiencia de nuestro trabajo y que anticipa los pasos a seguir desde el momento en el llegan. Los chicos y chicas no sólo ingresan a un edificio de la justicia sino que los reciben personas adultas que desconocen y enfrentan una situación que necesariamente los va a estresar. Disminuir el estrés es importante para el desarrollo de la declaración. Y estos materiales, que van a poder consultar antes de llegar, contribuyen a ello.

La coordinadora de la SEE MPT, Denise Benatuil, expresó: ”el material audiovisual fue desarrollado con el objetivo de disminuir el estrés que puede generar la instancia de la entrevista, favoreciendo la participación y la posibilidad de que puedan relatar lo sucedido”

Contenido de los videos

El contenido incluye paso a paso: una descripción del edificio, el ingreso, las personas que recibirán al NNyA, la posibilidad de ser acompañados por los Perros de Terapia para Asistencia Judicial, hay una presentación del equipo de psicólogas especializadas y una explicación de cómo se desarrollará la entrevista.





Cada video estará disponible en una plataforma digital y será enviado junto con la citación a la persona adulta y/o cuidador del NNyA, para facilitar el acceso previo a la información.



El material fue desarrollado bajo principios de accesibilidad, incorporando adecuaciones y apoyos para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, tales como: lenguaje claro, subtitulado, pictogramas, interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA) e historias sociales (relatos breves y estructurados que ayudan a anticipar situaciones y comprender qué va a suceder, brindando mayor seguridad y previsibilidad).

Asimismo, el formato audiovisual permite que los contenidos sean auto administrables, pudiendo pausarse, repetirse y adaptarse a los tiempos de cada niña, niño y adolescente. En este sentido, se incorporaron ajustes a los procedimientos para la declaración de los NNyA con discapacidad.

Francisco García Díaz, un joven de la Fundación Visibilia que participó junto a otros chicos de la validación de los contenidos de los videos explicó que “nuestro trabajo fue simple: ver si los videos se entendían bien”. Entre las sugerencias que realizaron, propusieron que los textos escritos permanezcan más tiempo en pantalla “porque no todos pueden leer rápido”.

También señalaron la importancia de ajustar el lenguaje porque, al presentar a los perros, la pregunta introductoria utilizada “¿te gustan las mascotas?” no era la más precisa. En su lugar los chicos propusieron reemplazarla por “¿te gustan los perros?”, ya que las mascotas pueden incluir otros animales como gato por ejemplo.

Acerca de la Sala de Entrevistas Especializada



La SEE del MPT cumple con las normas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y con las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.

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Este dispositivo está compuesto por una Sala donde las y los profesionales realizan las entrevistas y otra de observación, las cuales están ubicadas en distintos pisos del Organismo para preservar la privacidad del NNyA a fin de evitar que la víctima tenga contacto con el victimario y funcionarios judiciales.

De esta forma, el equipo integrado por profesionales especializados en niñez y adolescencia realiza las entrevistas en la Sala equipada tecnológicamente con el objetivo de obtener material fidedigno a fin de evitar la reiteración del relato de niñas, niños y adolescentes en otras instancias judiciales en resguardo de la integridad de NNyA.

Desde la inauguración de la SEE, en abril de 2018, se realizaron un máximo de 4 entrevistas por día y han concurrido un total de 2.774 chicos y chicas de entre 3 y 17 años. Según datos relevados por el MPT, en el transcurso de 2026, un 10,3% de los chicos que asistieron a la SEE tenían alguna discapacidad.