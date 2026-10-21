El bullying ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones de las familias porteñas a medida que sus hijos avanzan en la escolaridad. Así lo refleja un relevamiento realizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que reunió las respuestas de más de 8.000 familias sobre crianza, bienestar y aprendizaje.

Clima en CABA este miércoles 21 de octubre: agradable y nublado antes del regreso de las lluvias

Las inquietudes no son las mismas en todas las edades. En la escuela primaria, siete de cada diez familias señalaron el bullying como una problemática que les genera una gran preocupación. En secundaria, en tanto, aparece junto con la falta de motivación entre los principales temas mencionados: cinco de cada diez familias los ubicaron entre sus inquietudes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante los primeros años de escolaridad, las preocupaciones están vinculadas con otros aspectos del desarrollo. En el nivel inicial, cinco de cada diez familias mencionaron la alimentación saludable, la socialización y el desarrollo del lenguaje.

Hay, sin embargo, un tema que atraviesa las distintas etapas: el uso de las pantallas. A esto se suman las dificultades relacionadas con los hábitos cotidianos y con la posibilidad de generar más momentos de encuentro y aprendizaje compartido dentro de las familias.

El relevamiento también puso el foco en la lectura. El 35% de las familias de nivel inicial y el 48% de las de primaria reconocieron que no mantienen con frecuencia espacios de lectura compartida. Además, seis de cada diez familias manifestaron interés en ampliar sus redes y generar nuevos espacios de encuentro con otras familias.

Las herramientas que ofrece la Ciudad

A partir de las necesidades detectadas, el Ministerio de Educación continúa desarrollando Escuela en Familia, una propuesta que busca acompañar a los hogares frente a distintos desafíos vinculados con la crianza y fortalecer el vínculo con las escuelas.

La iniciativa incluye talleres presenciales, encuentros y materiales digitales sobre crianza, emociones, convivencia, tecnología y hábitos saludables. También cuenta con guías, cuentos y juegos destinados a compartir en familia.

AySA anunció posibles cortes de agua en 15 barrios porteños por el cambio de válvulas centenarias

La plataforma ya fue utilizada por más de 278.000 familias, mientras que más de 67.000 participaron de las actividades. Además, se llevaron adelante 1.530 talleres presenciales y se incorporaron más de 100 recursos y materiales.

Más de 107.000 familias se sumaron al compromiso sobre el uso del celular

La preocupación por las pantallas también derivó en acciones específicas. En 2025, la Ciudad lanzó el Compromiso Familiar por Estudiantes sin Celular, una propuesta orientada a que los hogares acuerden límites y acompañen a los chicos en el uso de dispositivos.

La iniciativa ya fue firmada por más de 107.000 familias. Una encuesta posterior permitió conocer qué ocurrió en aquellos hogares que comenzaron a aplicar distintas estrategias.

Entre las familias de nivel inicial y primario consultadas, nueve de cada diez aseguran haber puesto en práctica alguna medida para regular el uso del celular. A su vez, siete de cada diez indicaron que lograron disminuir el tiempo frente a las pantallas.

El 79,1% también afirmó haber observado mejoras en la atención y en la participación de los chicos en actividades familiares.

PC/LT