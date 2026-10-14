La inscripción para el Ciclo Lectivo 2027 en las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el 6 de noviembre. El trámite se realiza a través del sistema de Inscripción Escolar en Línea (IEL).

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Deben realizar la preinscripción quienes ingresen por primera vez a una escuela estatal porteña o cambien de nivel educativo. Esto incluye a estudiantes que pasen de sala de 5 a primer grado de Primaria o séptimo grado a primer año de Secundaria.

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También deberán inscribirse quienes ingresen por primera vez a un jardín de gestión estatal, en cualquiera de sus salas; estudiantes provenientes de escuelas privadas de la Ciudad, para todas las salas, grados y años, y quienes lleguen desde escuelas de otras provincias o del exterior, tanto en instituciones privadas como estatales.

En el caso de Educación Especial, deberán utilizar el sistema quienes no estén matriculados en una escuela de gestión estatal de la Ciudad. El ingreso está regulado por la Resolución 72-GCABA-SSGDA/25 e incluye una evaluación psicosocioeducativa realizada por profesionales del Ministerio de Educación. Para obtener información, se puede escribir a [email protected] .

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El proceso contempla distintas fechas. La preinscripción estará disponible hasta el 6 de noviembre de 2026, mientras que el control documental podrá realizarse hasta el 17 de noviembre. Esta instancia consiste en presentar la documentación que respalda los datos ingresados en el sistema. Si el proceso queda incompleto, la preinscripción no será considerada para la asignación de vacantes.

El Sorteo Público Anual se realizará el 21 de octubre de 2026. Este mecanismo no asigna vacantes, sino que funciona como instancia de desempate para ordenar a los aspirantes cuando igualan las condiciones de ingreso.

La asignación de vacantes podrá consultarse desde el 4 de diciembre de 2026 a través de la plataforma, y desde el 9 de diciembre, también en las escuelas y sedes habilitadas.

Por último, el sistema de inscripción mostrará las nuevas denominaciones que tendrán las escuelas durante 2027. Al colocar el cursor sobre cada nombre, será posible consultar la denominación actual.

PC/ff