Empleo en rojo: 12 mil puestos de trabajo formales menos en julio 2026

El empleo privado registrado continúa en retroceso en la Argentina y siguió sin encontrar piso en julio de 2026. En efecto, un análisis de Politikon Chaco muestra que, desde noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, se perdieron 265.765 puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado, una contracción acumulada del 4,2%.

Los datos del informe elaborado sobre la base de las estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dan cuenta de que, en julio, el mercado laboral volvió a mostrar números negativos: se destruyeron 12.716 empleos respecto de junio, una caída mensual desestacionalizada del 0,2%. De esta manera, la cantidad de asalariados registrados en empresas privadas se redujo a 6.106.800 trabajadores, frente a los 6.372.600 que había en noviembre de 2023.

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La comparación interanual también muestra un deterioro. Respecto de julio de 2025, el empleo asalariado privado se contrajo 2,2%, lo que representa 134.517 puestos de trabajo menos en apenas doce meses.

El retroceso del trabajo registrado se produce, además, en un contexto de dificultades para el conjunto del mercado laboral. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), publicados el 17 de septiembre, la tasa de desocupación se ubicó en el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) también mostró que la tasa de actividad alcanzó el 48,9%, mientras que la tasa de empleo se ubicó en el 45%. Es decir, menos de la mitad de la población total de los 31 aglomerados urbanos relevados tenía una ocupación.

Si bien las estadísticas miden universos diferentes (el INDEC releva tanto el empleo formal como el informal y la desocupación, mientras que los registros administrativos permiten seguir la evolución de los asalariados privados formales), ambos indicadores ayudan a dimensionar las dificultades que atraviesa el mercado de trabajo.

En particular, la caída del empleo privado registrado muestra que el sector empresario continúa reduciendo puestos asalariados formales, incluso en actividades que tienen un peso significativo en la generación de trabajo, como la industria, la construcción y el comercio.

Industria y construcción: más de 155.000 puestos perdidos

La industria manufacturera y la construcción aparecen entre las actividades más afectadas por la reducción del empleo desde el cambio de gobierno.

En el caso de la industria, se perdieron 90.924 puestos de trabajo registrados desde noviembre de 2023, lo que representa una caída del 7,6% de su dotación de personal.

La construcción, por su parte, registra una contracción todavía mayor en términos porcentuales: 64.083 puestos menos, equivalentes a una baja del 14,5%.

Entre ambas actividades acumulan una pérdida de más de 155.000 empleos formales desde noviembre de 2023, lo que equivale aproximadamente al 58% de toda la reducción de puestos asalariados privados registrada en el país durante ese período.

El deterioro continuó durante julio. La industria manufacturera perdió otros 2.832 trabajadores en relación con junio (-0,3%), mientras que la construcción redujo su dotación en 2.178 personas (-0,6%).

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El comercio también mostró números negativos, con 1.675 empleos menos durante el mes (-0,3%). A su vez, la intermediación financiera sufrió una reducción de 574 puestos (-0,4%).

En contraste, solamente tres actividades lograron crear empleo en julio: explotación de minas y canteras, con 344 puestos adicionales (+0,4%); electricidad, gas y agua, con 76 (+0,1%); y pesca, con 18 (+0,1%).

Los sectores que registraron mejoras generaron en conjunto 644 nuevos puestos de trabajo, mientras que las actividades que redujeron sus plantillas perdieron 13.358 empleos. El saldo fue negativo en 12.716 puestos.

Si se amplía la comparación a noviembre de 2023, el panorama muestra que apenas tres sectores consiguieron sostener niveles de empleo superiores a los del inicio de la gestión de Milei: pesca (+10,7%), agro (+3,8%) y enseñanza (+0,1%).

En cambio, once actividades presentan caídas. Además de la industria y la construcción, se destacan la explotación de minas y canteras (-7,6%), la intermediación financiera (-6,2%) y el transporte y otras actividades vinculadas (-5,1%).

El mapa del empleo: 17 provincias perdieron trabajadores durante julio

La caída del empleo privado formal también tiene una marcada dimensión territorial.

De acuerdo con Politikon Chaco, durante julio 17 provincias registraron caídas mensuales en el empleo registrado, seis mostraron mejoras y Chaco se mantuvo prácticamente estable.

Las mayores contracciones porcentuales se registraron en Santa Cruz (-0,9%), Mendoza (-0,7%) y Corrientes (-0,7%). También se observaron retrocesos importantes en Santiago del Estero y Tierra del Fuego, ambas con una baja del 0,6%.

Sin embargo, en términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor destrucción de puestos de trabajo durante el mes, con 8.001 empleos menos, seguida por Mendoza, que perdió 1.648.

En el otro extremo, Catamarca encabezó las mejoras porcentuales mensuales, con un incremento del 0,7%. Le siguieron Tucumán, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, con avances del 0,2% cada una, y La Rioja y Río Negro, con el 0,1%.

La Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción que más empleos sumó durante julio, con 2.249 puestos adicionales, seguida por Tucumán, con 327.

No obstante, el balance de más largo plazo continúa siendo negativo para la mayoría de los distritos. Desde noviembre de 2023, la provincia de Buenos Aires perdió 104.361 empleos privados formales, la mayor reducción en valores absolutos entre todas las jurisdicciones.

La Ciudad de Buenos Aires también presenta una caída importante, con 43.407 puestos menos desde el cambio de gobierno, mientras que Córdoba acumula una pérdida de 19.884 y Santa Fe, de 17.774.

Solo Neuquén y Río Negro tienen más empleo privado que antes de Milei

Con los datos reunidos por Politikon Chaco y transcurridos más de dos años y medio desde el cambio de gobierno, sólo dos provincias consiguieron superar la cantidad de trabajadores privados registrados que tenían en noviembre de 2023.

Neuquén encabeza ese grupo, con una expansión del 8,9%, equivalente a 12.825 empleos adicionales.

Río Negro ocupa el segundo lugar, con una mejora del 3,5% y 3.898 nuevos puestos de trabajo.

En cambio, las otras 22 jurisdicciones todavía presentan niveles de empleo inferiores a los de noviembre de 2023.

Las situaciones más críticas aparecen en Tierra del Fuego, donde el empleo privado formal se contrajo 18,4% desde entonces; Santa Cruz, con una caída del 17,1%; y Formosa, con una baja del 11,9%.

También registran retrocesos de dos dígitos La Rioja y Misiones (-11,7% cada una), Chaco (-10,5%) y Catamarca (-10,3%).

En el otro extremo, Tucumán (-0,5%) y San Juan (-0,8%) son las jurisdicciones que se encuentran más cerca de recuperar los niveles previos al cambio de gobierno.

La diferencia entre Neuquén y Tierra del Fuego alcanza así los 27,3 puntos porcentuales, una brecha que refleja la disparidad territorial de la evolución del empleo formal.

Tierra del Fuego, la provincia con la mayor caída interanual

La comparación respecto de julio de 2025 confirma que el retroceso del empleo privado se extiende a buena parte del país.

De las 24 jurisdicciones, solamente tres registraron incrementos interanuales: Neuquén (+5,4%), Río Negro (+3,5%) y San Juan (+1,2%).

Las restantes 21 mostraron resultados negativos.

Tierra del Fuego encabeza las pérdidas interanuales, con una caída del 13% del empleo privado registrado, muy por encima del promedio nacional del 2,2%.

Le siguen Misiones (-5,8%), Corrientes (-5,4%), Mendoza (-4,9%) y Formosa (-4,6%).

Por el contrario, Neuquén volvió a liderar la creación de puestos de trabajo en términos absolutos, con 8.025 empleos adicionales respecto de julio de 2025.

Buenos Aires registró la mayor pérdida interanual, con 61.561 trabajadores menos. La Ciudad de Buenos Aires también tuvo una caída importante, con 20.141 puestos menos.

Los datos del empleo registrado y los indicadores de la EPH dan cuenta de dos dimensiones de un mismo problema: la dificultad de sostener el trabajo asalariado formal y una desocupación que afecta al 7,9% de la población económicamente activa.

Con 6,1 millones de asalariados privados registrados, el mercado laboral formal volvió a niveles que no se observaban desde hacía más de cuatro años. La serie presentada por Politikon Chaco refleja que, después del fuerte ajuste registrado en 2024 y de una recuperación parcial posterior, el empleo volvió a perder terreno durante 2026.

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