La Ciudad de Buenos Aires fue elegida como sede del 40° Encuentro de Mujeres y la Diversidad Sexual, que se realizará en 2027. La definición se conoció durante el acto de cierre del 39° Encuentro realizado en Córdoba, mientras que la fecha del próximo evento quedará en manos de la Comisión Organizadora entrante.

La propuesta de trasladar el Encuentro a CABA fue respaldada por las organizaciones participantes, que plantearon la importancia de llevarlo al centro político del país, en respuesta a un pedido que, según expresaron, sostienen desde hace años mujeres y colectivos de la diversidad de distintos territorios.

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Durante el cierre se expusieron los fundamentos de la elección. Liliana Daunes destacó que el próximo será el 40° Encuentro y señaló: “al menos somos tres generaciones de mujeres, travestis, lesbianas, trans, no binaries, feministas y transfeministas, trabajadoras, jubiladas, desocupadas y militantes que venimos sosteniendo esta herramienta de organización colectiva”.

Daunes también cuestionó al gobierno de Javier Milei y sostuvo que “el gobierno de Milei, sus cómplices y gobernadores, y su plan, no se aguanta más, como miles lo venimos manifestando en las calles y lo seguiremos haciendo”. Además, planteó la necesidad de fortalecer al movimiento para enfrentar lo que definió como un modelo de “vaciamiento, de pobreza, de criminalización de la protesta, de conservadurismo, misognia y transfobia institucionalizada, de desempleo, sometimiento irrestricto a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, la ultraderecha y el imperialismo”.

Andrea D´Atri, fundadora de Pan y Rosas y dirigentes del PTS, fue la encargada de leer los fundamentos de las organizaciones de izquierda. “Hace muchos años que acompañamos el reclamo de miles de compañeras y compañeres de todos los territorios que piden un nuevo encuentro en CABA. En 2027, cuando sea el 40° encuentro, queremos que la potencia de nuestros movimientos se exprese en el centro político del país”, sostuvo.

Desde ese sector también se planteó transformar el funcionamiento de los Encuentros mediante mecanismos democráticos que permitan votar desde los talleres el plan de lucha y las distintas resoluciones. La izquierda sostuvo, además, la necesidad de impulsar una huelga general contra el gobierno de Milei.

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Entre los argumentos para elegir Buenos Aires se recordó que la ciudad fue sede del primer Encuentro Nacional de Mujeres, en 1986. También se mencionó la movilización de Ni Una Menos en 2015 y los pañuelazos frente al Congreso por el aborto legal, seguro y gratuito, cuya ley fue conquistada en 2020. A esto se sumaron las luchas de trabajadoras y la rebelión de 2001.

Celeste Fierro, de Juntas y a la Izquierda/MST, sostuvo que “tenemos que derrotar a Milei y sus cómplices, los gobernadores, diputados y senadores que le dan los votos para sus nefastas leyes, es con la lucha y la movilización, superando la fragmentación y la pasividad que imponen las conducciones sindicales burocráticas”.

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Además, Fierro planteó que la Comisión Organizadora del 40° Encuentro se incorpore desde ahora a las movilizaciones previstas para el 15 de octubre, cuando se trate el DNU 70/2023 en Diputados.

Mónica Schlootauer, de Isadora/Izquierda Socialista, destacó las distintas luchas que tienen lugar en Buenos Aires, entre ellas las de jubiladas, personas con discapacidad, trabajadores de la universidad pública y la salud. También señaló situaciones de represión y criminalización, como el operativo “Tormenta Negra”, del gobierno de Jorge Macri, y las persecuciones contra quienes se organizan para defender sus derechos.

La definición de Buenos Aires como sede del 40° Encuentro se produjo luego de la movilización realizada en Córdoba, donde mujeres y personas de la diversidad sexual participaron de las distintas actividades y debates.