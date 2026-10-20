La llegada del Trambus a la Ciudad de Buenos Aires estará acompañada por una serie de modificaciones en el tránsito. Los cambios se aplicarán de manera progresiva e incluirán nuevas restricciones de estacionamiento y modificaciones en el sentido de circulación de distintas calles.

La Ciudad analiza alternativas para avanzar en movilidad eléctrica en el transporte público

La primera etapa comenzó a implementarse el 15 de septiembre y alcanza diferentes tramos de calles de Almagro y sus alrededores. Las adecuaciones forman parte de la preparación de la infraestructura vial para la futura T1 Trambus, que comenzará a funcionar hacia fines de 2026 con unidades 100% eléctricas.

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Entre los primeros cambios, avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia, tendrá sentido único de sur a norte, mientras que José Mármol, entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, pasará a tener sentido único de norte a sur. A su vez, Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y José Mármol, tendrá doble sentido.

También cambiará la circulación en Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, que tendrá sentido único de oeste a este, y en Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia, que pasará a tener sentido único de norte a sur.

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Los cambios, además, impactarán en el recorrido de la línea 2 de colectivos. Cuando circule hacia Lomas del Mirador, dejará de utilizar el recorrido actual por Quito, avenida La Plata y avenida Rivadavia, y pasará por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia.

Cambios en el estacionamiento

Las modificaciones también alcanzarán al estacionamiento. En avenida La Plata estará prohibido estacionar las 24 horas en ambas manos.

En Quito, se permitirá estacionar del lado par, mientras que estará prohibido estacionar y detenerse del lado impar, donde se encuentra la ciclovía. En José Mármol y Pringles continuarán vigentes las normas actuales.

Segunda etapa: nuevas modificaciones en las calles

La segunda etapa contempla cambios en otras calles vinculadas al recorrido del futuro sistema. Avenida Honorio Pueyrredón, entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén, tendrá sentido único de norte a sur, mientras que la calle de convivencia paralela a Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y avenida Avellaneda, cambiará su sentido hacia Neuquén.

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También habrá modificaciones en Avenida Acoyte, entre Neuquén y Díaz Vélez, que tendrá sentido único de sur a norte; Juan B. Ambrosetti, entre Jauretche y avenida Rivadavia, que será de norte a sur; Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, que tendrá doble sentido; y Balcarce, entre Yerbal y avenida Rivadavia, que tendrá sentido único de sur a norte.

En cuanto al estacionamiento, en Balcarce se permitirá estacionar del lado impar y estará prohibido del lado par. En Ambrosetti, entre Jauretche y Alfaro, se prohibirá estacionar del lado impar y se permitirá del lado par. Entre Alfaro y avenida Rivadavia continuará la normativa vigente.

Felipe Vallese y avenida Honorio Pueyrredón mantendrán las reglas actuales. En avenida Acoyte, estará prohibido estacionar durante las 24 horas del lado impar, y los días hábiles de 7 a 21, también del lado par.

Tercera etapa: cambios en Parque Chacabuco y Boedo

Desde este martes 20 de octubre, la tercera etapa incorpora modificaciones en calle Parque Chacabuco y Boedo.

Zañartú, entre avenida La Plata y Senillosa, tendrá sentido único de este a oeste. Gibson, entre avenida La Plata y Castro, será de oeste a este, mientras que Butteler, entre Zelarrayán y la plazoleta Enrique Santos Discépolo, tendrá sentido único de noreste a suroeste.

Cómo será el Trambus

El nuevo sistema tendrá un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y la Costanera Norte y Aeroparque, atravesando Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

Las unidades serán 100% eléctricos, silenciosas y sin emisiones y circularán por carriles exclusivos y preferenciales. Además, tendrán prioridad en algunas intersecciones mediante un sistema denominado “semáforos observados”, que permitirá extender la luz verde cuando se aproxime una unidad.

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El recorrido contará con 11 paradores, con paradas ubicadas aproximadamente cada 500 metros. El sistema tendrá boleto integrado y conexiones con las líneas de subte A, B, D, E Y H, además de cuatro líneas de trenes metropolitanos.

Unidades fabricadas en Argentina

Los vehículos serán fabricados en Argentina y tendrán piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, WIFI gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.

Las unidades estándar tendrán capacidad para hasta 80 pasajeros, mientras que las articuladas podrán transportar hasta 120 personas.

PC/ff