El martes 20 de octubre se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del AMBA con condiciones meteorológicas estables, buen tiempo generalizado y un paulatino ascenso en las marcas térmicas respecto del inicio de la semana.

A lo largo del día prevalecerá la circulación de aire proveniente del sector este, lo que aportará cierta humedad al ambiente pero mantendrá despejado el panorama de lluvias en toda la región metropolitana.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para este martes en la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored prevén una jornada de nubes y claros, sin probabilidad de precipitaciones. Durante la mañana, el ambiente se presentará fresco, con una temperatura mínima que rondará los 10°C a 11°C en áreas urbanas, alcanzando registros ligeramente menores en sectores suburbanos del conurbano.

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Clima con buen tiempo generalizado y un paulatino ascenso en las marcas térmicas

Con el correr de las horas, la presencia de radiación solar impulsará los valores hacia la tarde hasta alcanzar una máxima estimada entre los 18°C y 19°C. La humedad se mantendrá moderada, mientras que los vientos del sector este soplarán de forma constante a velocidades de entre 11 km/h y 16 km/h, con ráfagas ocasionales que podrían aproximarse a los 38 km/h en la franja vespertina.

Hacia la noche, las condiciones continuarán firmes y estables, descendiendo la temperatura hasta ubicarse en torno a los 16°C, ofreciendo un cierre de jornada fresco a agradable sin variaciones abruptas. En el resto del GBA, la evolución del tiempo responderá al mismo patrón, con mañanas algo más frías en zonas abiertas y tardes templadas.

Alertas meteorológicas este 20 de octubre y el pronóstico para los próximos días

En lo que respecta al panorama nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN no mantiene alertas vigentes por fenómenos severos para la región central del país ni para la provincia de Buenos Aires durante esta jornada. Las condiciones de estabilidad predominan en la mayor parte de las provincias centrales, con registros térmicos propios de la primavera.

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En el análisis para los próximos días, la tendencia confirma el afianzamiento de la masa de aire templado en el AMBA. Para el miércoles 21 de octubre, se anticipa una jornada similar con cielo parcialmente nublado, mínima de 10°C y una máxima en leve aumento que trepará hasta los 21°C.

Hacia el jueves 22 de octubre, la temperatura continuará en franca recuperación, alcanzando una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. El fin de semana se perfila con una mayor variabilidad en la nubosidad y un marco térmico templado en todo el centro del país.

LT