“La inflación también nos está demostrando que no resuelve por sí sola todo”: en RDEco analizaron los límites del plan económico de Milei

La desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal no parecen suficientes para impulsar una recuperación económica que alcance a todos los sectores. Alejandro Lupo advirtió que la incertidumbre laboral, la caída de los salarios y el aumento de los gastos familiares condicionan las decisiones de consumo. “La gente está percibiendo otro tipo de cosas”, señaló, aunque reconoció que la sociedad valora la reducción de la inflación.

En diálogo con Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Lupo sostuvo que el problema excede los indicadores macroeconómicos: “La cuestión con la caída del salario es muy fuerte”, al igual que la incertidumbre sobre el futuro laboral. El encarecimiento de las cuotas de los colegios privados, los servicios de salud y otras obligaciones familiares modifica la estructura de gastos y limita la capacidad de ahorro. En ese contexto, sostuvo que el optimismo económico depende de que las personas encuentren perspectivas concretas de crecimiento e ingresos.

La incertidumbre laboral y la caída del consumo condicionan la recuperación

El analista también cuestionó la falta de señales productivas para el mediano plazo y consideró que los gobiernos provinciales, en algunos casos, muestran una mayor capacidad para identificar las necesidades de sus economías regionales. “Un gobierno y un Estado tienen que hacer mucho”, afirmó, al referirse a la necesidad de impulsar políticas que acompañen a los sectores que generan empleo.

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Estabilidad económica: los límites del plan de Milei

Por su parte, Eugenia Muzio planteó que el respaldo empresarial a la estabilidad macroeconómica no implica necesariamente una confianza plena en el rumbo del Gobierno. Según explicó, buena parte del empresariado acepta el orden fiscal y cambiario, pero observa los límites de un esquema basado en “el dólar barato”, “la inflación planchada con una actividad planchada” y “el superávit fiscal a cualquier costo”.

La periodista también señaló que la inflación elevada ocultaba problemas estructurales de las empresas. “La inflación alta estaba tapando un montón de problemas que, cuando se corrió ese velo, ahora empezamos a discutir”, explicó. Una vez revisados los costos, muchas compañías descubrieron que los recortes ya no alcanzan para mejorar su competitividad.

A esa situación se suma la mayor competencia de productos importados, especialmente de China, y el crecimiento de las compras puerta a puerta. Según Muzio, algunos comercios incluso se transforman en importadores para evitar cerrar sus puertas, en un escenario que obliga a revisar los modelos de negocio.

Por qué la desinflación no alcanza para recuperar el consumo

Muzio advirtió que la reducción de la inflación no resuelve automáticamente los problemas de la economía real. Los aumentos en prepagas, colegios privados y servicios desregulados impactan especialmente sobre la clase media, que enfrenta mayores dificultades para sostener su nivel de vida.

“La inflación también nos está demostrando que no resuelve por sí sola todo”, afirmó, y resumió el desafío con una pregunta central: “Hay que ver si eso alcanza”.