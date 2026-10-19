Un histórico establecimiento comercial de Villa Urquiza podría sumar una nueva propuesta para los vecinos del barrio. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la prefactibilidad urbanística para reconvertir el predio ubicado en avenida Franklin D. Roosevelt 5701, en la esquina con Ceretti y con salida hacia Cullen, donde funcionaron las cadenas Norte y Carrefour.

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El proyecto contempla una superficie de 17.184,18 metros cuadrados y busca ampliar la oferta comercial del lugar mediante la incorporación de galerías minoristas, espacios gastronómicos y distintos servicios. El supermercado continuará como la actividad principal del establecimiento, mientras que los nuevos rubros funcionarán de manera complementaria.

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La aprobación fue otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). Debido a que la instalación de centros de compras no está permitida de manera generalizada en esa zona residencial de la Comuna 12, la iniciativa fue encuadrada bajo la figura de “uso no conforme”, prevista para determinadas actividades preexistentes. El proyecto, además, implica una reducción respecto de los 21.578,38 metros cuadrados de superficie comercial declarados anteriormente.

Entre los negocios previstos figuran farmacias, ópticas, locales de indumentaria deportiva y urbana, bazares, librerías, papelerías, relojerías y joyerías. También se contempla la venta de bicicletas, otros rodados, plantas y semillas.

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La propuesta gastronómica incluirá rotiserías, locales de comida para llevar, panaderías, comercios de pastas frescas y espacios para la elaboración de masas. A su vez, está prevista la continuidad de un lavadero de vehículos dentro del predio.

Cada comercio que funcione de manera independiente deberá gestionar su propia autorización de actividad económica ante las autoridades porteñas, por lo que la aprobación urbanística no reemplaza los permisos particulares necesarios para operar.

En cuanto a la movilidad, la evaluación técnica concluyó que la reconversión no generaría efectos desfavorables sobre el entorno. No obstante, se estableció que el establecimiento deberá conservar, como mínimo, la capacidad de estacionamiento para automóviles que tenía anteriormente y mantener los sectores destinados a la carga y descarga de mercadería.

Además, el 10% de la superficie total del estacionamiento deberá reservarse para bicicletas y otros medios de movilidad sustentable.

La aprobación de la prefactibilidad permite avanzar con los trámites administrativos de proyecto, pero no autoriza automáticamente la realización de obras que no estén debidamente registradas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

PC/ff