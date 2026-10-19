Dengue en CABA: quiénes pueden vacunarse gratis y cómo sacar turno

La vacunación contra el dengue en la Ciudad de Buenos Aires está habilitada para residentes de 15 a 59 años, quienes deben solicitar un turno para recibir la primera dosis o completar su esquema. La aplicación no requiere receta médica y forma parte de las medidas de prevención frente a una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

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El acceso a la vacuna debe acompañarse con acciones sostenidas en los hogares y espacios de trabajo. Aunque la inmunización contribuye a disminuir el riesgo de cuadros graves, no garantiza evitar todas las infecciones ni reemplaza el control de los criaderos, según advierte el Ministerio de Salud de la Nación.

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Quiénes pueden vacunarse contra el dengue en CABA

La campaña porteña comprende a personas de 15 a 59 años con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las dosis proporcionadas por el Gobierno de la Ciudad son gratuitas y su aplicación requiere una reserva previa a través del sistema oficial.

Para iniciar el esquema, los vecinos incluidos en esa franja pueden gestionar el turno correspondiente a la primera dosis. Quienes ya comenzaron la vacunación deben seleccionar la opción para la segunda aplicación y comprobar que se haya cumplido el intervalo requerido.

La información sobre la campaña y el acceso a las opciones de turnos están disponibles en la página oficial de vacunación contra el dengue del Gobierno porteño.

Qué documentación hay que llevar para vacunarse

Al concurrir al vacunatorio, se debe presentar el DNI que acredite residencia en CABA, el carnet de vacunación y la confirmación del turno web. Para completar el esquema también es necesario llevar la constancia de la primera dosis.

No se exige una receta médica para acceder a la aplicación. Este requisito administrativo no debe confundirse con la evaluación de las contraindicaciones, que determina si una persona puede recibir la vacuna.

Segunda dosis: cuánto tiempo debe pasar entre las aplicaciones

El esquema contempla dos dosis separadas por tres meses. En el sistema porteño, quienes recibieron la primera pueden solicitar el turno para la segunda una vez transcurridos 90 días desde la aplicación inicial.

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Completar ambas dosis es importante para alcanzar la protección prevista. El Ministerio de Salud de la Nación señala que la vacunación debe sostenerse junto con las demás medidas preventivas, incluso después de finalizar el esquema.

Para quienes tuvieron dengue, la información publicada por la Ciudad establece una espera de entre tres y seis meses después de haber cursado la enfermedad. Ese antecedente debe comunicarse al equipo de salud para definir el momento de la aplicación.

Cuáles son las contraindicaciones de la vacuna

La vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, así como en personas con compromiso de la respuesta inmunitaria por enfermedades o medicamentos. También existen restricciones para quienes tuvieron una reacción alérgica grave a sus componentes o a una dosis previa.

Es necesario distinguir estas contraindicaciones del rango de acceso a la campaña pública porteña: los turnos anunciados corresponden a residentes de entre 15 y 59 años. Que una persona esté fuera de esa franja no permite establecer, por sí solo, cuál es su indicación médica individual.

Por qué la vacunación no reemplaza la eliminación de criaderos

La prevención ambiental sigue siendo una tarea central porque el mosquito puede reproducirse en recipientes que acumulan agua dentro de las viviendas y en sus alrededores. Además, sus huevos pueden resistir períodos secos y bajas temperaturas, por lo que las acciones de control deben mantenerse durante todo el año.

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El primer paso consiste en revisar patios, balcones, terrazas y jardines para retirar latas, botellas, neumáticos y otros objetos sin uso. Los recipientes que se conservan deben quedar tapados, dados vuelta o bajo resguardo, de manera que no junten agua de lluvia o de riego.

En los bebederos de animales y otros contenedores, renovar el agua debe acompañarse con una limpieza de las superficies. Cepillar las paredes internas permite desprender los huevos adheridos, una tarea que no se resuelve únicamente al vaciar el recipiente.

También se recomienda evitar la permanencia de plantas en agua, utilizar sustratos adecuados cuando sea posible y colocar arena en los platos de las macetas para absorber el excedente del riego. La limpieza de canaletas y desagües, el mantenimiento de patios y la cobertura de tanques y cisternas completan las medidas domésticas. Las piletas deben permanecer limpias, cloradas y cubiertas cuando no se utilizan.

Para reducir las picaduras, el Ministerio de Salud aconseja usar repelentes siguiendo las indicaciones del envase. Esa protección debe mantenerse también cuando una persona tiene dengue, para evitar que nuevos mosquitos adquieran el virus al picarla.

Qué síntomas requieren una consulta médica

El dengue puede manifestarse con fiebre de 38 grados o más, dolor de cabeza o detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, náuseas, vómitos o sarpullido. Ante esos síntomas, corresponde acudir a un centro de salud y evitar la automedicación, especialmente con aspirina o ibuprofeno.

El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, la somnolencia o la dificultad para respirar son signos de alarma que requieren atención inmediata. La vigilancia debe continuar aunque la fiebre disminuya o desaparezca, ya que esa mejoría aparente no permite descartar una complicación.