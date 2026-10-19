Charly García cumple 75 años el viernes 23 de octubre y la Ciudad de Buenos Aires preparó una programación especial para homenajear al músico. Durante cuatro días, distintos espacios culturales porteños ofrecerán recitales, reinterpretaciones de sus canciones, una muestra fotográfica y propuestas vinculadas con su extensa trayectoria.

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La agenda denominada “Semana Charly”, comenzará el jueves 22 de octubre y se extenderá hasta el domingo 25. Las actividades tendrán lugar en el Anfiteatro del Parque Centenario, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Museo de la Ciudad y el Centro Cultural 25 de Mayo.

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Nacido en Buenos Aires en 1951, Carlos Alberto García Moreno construyó una trayectoria fundamental para la música argentina. Formó parte de bandas emblemáticas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, antes de consolidarse como solista con una obra que trascendió generaciones.

Su vínculo con la Ciudad también quedó marcado por distintos reconocimientos. En 2010, la Legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. En octubre de 2025, además, se inauguró la “Esquina Charly García”, en el cruce de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, cerca de su vivienda y de la estación Bulnes de la línea D del subte.

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En el marco de los homenajes a su trayectoria, también se destaca La Fábrica, el espacio ubicado en Fitz Roy 1245, en el barrio de Chacarita, donde García ensayó entre 1989 y 2005. Allí se gestaron discos como Filosofía barata y zapatos de goma, La hija de la lágrima y Say no more.

La programación vinculada con el músico continuará el miércoles 28 octubre, por fuera de la “Semana Charly”, con una visita guiada a La Fábrica.

Programación de la “Semana Charly” día por día

Jueves 22 de octubre

La agenda comenzará a las 17 con la inauguración de "El otro Perotta", una retrospectiva dedicada al fotógrafo José Luis Perotta, reconocido por sus retratos de figuras del rock nacional, entre ellas Charly García. La muestra se realizará en la Sala Querubines del Museo de la Ciudad, ubicado en Defensa 225.

Viernes 23 de octubre

El día del cumpleaños número 75 del músico concentrará varias de las principales propuestas. A las 19, Ligia Piro presentará Inconsciente colectivo en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada gratuita hasta completar la capacidad. A la misma hora, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, Alina Gandini ofrecerá Gracias García, un recorrido por las composiciones del artista.

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A las 19:30, el Centro Cultural Recoleta tendrá una edición especial de ciclo Discos completos, dedicada a Clics modernos, uno de los álbumes más influyentes de la etapa solista de García.

A las 20, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Nicolás Kapustiansky, presentará Clásicos del Rock Nacional en el Centro Cultural 25 de Mayo. El espectáculo requiere reserva previa en https://cc25.org/

En paralelo, la Usina del Arte recibirá a Marina Wil con Las canciones más lindas de Charly García, acompañada por un cuarteto de cuerdas y el pianista Ian Schifres. Pablo Granados participará como artista invitado. Las entradas se podrán reservar en https://usinadelarte.ar/

Sábado 24 de octubre

El sábado a las 19, el Anfiteatro del Parque Centenario será escenario de Tangos para Charly, un espectáculo con Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán “Cucuza” Castiello. La entrada será gratuita hasta completar la capacidad.

A la misma hora, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, el pianista y arreglador Lautaro Moreno presentará Clics eternos, una reinterpretación de la etapa electrónica y experimental del músico.

A las 20, la Usina del Arte ofrecerá Mery Granados y Joaco Burgos le cantan a Charly, con nuevas versiones de algunas de sus canciones más reconocidas. Las entradas estarán disponibles mediante reserva en el sitio oficial del espacio.

Por su parte, la Casa de la Cultura tendrá una edición especial de Íconos del Rock Nacional, el ciclo dedicado a artistas que dejaron una marca en la música y la cultura argentina.

Domingo 25 de octubre

El cierre tendrá como protagonista a La Máquina de Hacer Pájaros, la banda que García formó después de su etapa en Sui Generis. Un ensamble especial homenajeará al grupo desde las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada gratuita hasta completar la capacidad.

A las 18, la Usina del Arte presentará "Charly en el país de las maravillas", una propuesta familiar de Vanessa Alanís que combinará canciones del músico con el universo de Alicia en el país de las maravillas. La actividad requerirá reserva previa en https://usinadelarte.ar/

Además, la Biblioteca pública Digital Jorge Luis Borges ofrecerá una selección especial de libros sobre la vida y la obra de García, con biografías, testimonios y análisis de su trayectoria disponibles en formato digital.

PC/LT