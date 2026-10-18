Este jueves, la Ciudad de Buenos Aires presentó el Centro Virtual de Deportes de Alto Rendimiento. Esta iniciativa de la administración porteña presenta una propuesta de formación especializada para acercar conocimientos científicos, herramientas tecnológicas y recursos de gestión a los trabajadores del ámbito deportivo.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel; el director general de la Agencia de Habilidades para el Futuro, Gustavo Álvarez, y la rectora de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Azar, participaron del lanzamiento de la propuesta.

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El Ministerio de Educación y la Universidad de la Ciudad, con apoyo de la Secretaría de Deportes y la participación de la Agencia de Habilidades para el Futuro, son los organismos que impulsan el proyecto y buscan contribuir al fortalecimiento de la articulación entre formación, innovación y desarrollo de nuevas competencias.

Se prevé que el Centro Virtual de Deportes de Alto Rendimiento ofrezca formaciones virtuales organizadas en cuatro áreas: ciencias aplicadas al deporte, gestión deportiva, tecnología aplicada al deporte y deporte paralímpico e inclusión deportiva.

La propuesta está dirigida a entrenadores, docentes de disciplinas deportivas, deportistas federados, dirigentes e integrantes de clubes y federaciones, a quienes buscan brindarles herramientas concretas para mejorar el rendimiento, tomar decisiones basadas en datos, planificar proyectos, gestionar organizaciones deportivas y promover entornos más accesibles e inclusivos.

Otro de los objetivos de la iniciativa es ampliar las oportunidades de formación y desarrollo profesional para aquellos que tuvieron una trayectoria como deportistas de alto rendimiento y quieren seguir vinculados al deporte desde otros roles, como la enseñanza, la preparación física, el análisis de datos, la gestión o la coordinación técnica.

"La Ciudad de Buenos Aires será líder en formación deportiva con el primer Centro Virtual de Deporte de Alto Rendimiento del país. Estamos muy orgullosos de este gran paso que nos permite acercar conocimientos científicos, herramientas tecnológicas y recursos de gestión para que nuestros talentos lleguen al alto rendimiento con la mejor formación", manifestó la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

La formación continua, en este contexto, es vista como una herramienta para acompañar las distintas etapas de una carrera deportiva y facilitar el desarrollo de nuevas competencias, viendo la experiencia adquirida como un punto de partida para asumir nuevos desafíos profesionales dentro del ecosistema deportivo.

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Los cursos serán a distancia, con instancias sincrónicas y asincrónicas, durarán 8 semanas y comenzarán a dictarse a partir del 22 de octubre. En este contexto, se prevé ampliar la oferta durante 2027, sumando contenidos vinculados a inteligencia artificial aplicada al deporte, biomecánica, nutrición deportiva, prevención de lesiones, videoanálisis, scouting y gestión de clubes, entre otros temas.

"Queremos que quienes forman parte del deporte tengan más herramientas para seguir creciendo, mejorar su trabajo y abrir nuevas oportunidades profesionales. Hoy la ciencia, la tecnología y el análisis de datos son cada vez más importantes para el desarrollo deportivo. Desde la Agencia de Habilidades para el Futuro trabajamos para acercar esa formación y conectar los aprendizajes con los desafíos reales del sector", indicó Gustavo Álvarez, director general de la Agencia de Habilidades para el Futuro.

En el marco del lanzamiento de la propuesta, la UdelaCiudad realizó el conversatorio: "¿Qué necesitamos saber para tomar mejores decisiones en el deporte?", en el que incluyeron seis referentes que compartieron sus experiencias desde la ciencia, la tecnología, la formación y el alto rendimiento.

El objetivo de esta iniciativa de la Ciudad es ampliar las oportunidades de formación continua y acercar conocimientos especializados a quienes entrenan, compiten, enseñan y gestionan el deporte, con una propuesta virtual que permite llegar a personas de distintos puntos del país. Inscripciones y más información: https://dar-landing-one.vercel.app/

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