La Ciudad de Buenos Aires volverá a convertirse en un gran escenario cultural el sábado 14 de noviembre, cuando se realice la 22° edición de La Noche de los Museos. Durante la jornada, más de 250 museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita entre las 19 y las 2.

Organizada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, la propuesta permitirá recorrer distintos barrios porteños y conocer su patrimonio a través de una programación especialmente preparada para la fecha.

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La agenda incluirá exposiciones, exhibiciones, talleres, intervenciones artísticas, DJ en vivo, shows musicales, serenatas, espectáculos de magia y visitas guiadas, algunas de ellas teatralizadas. También habrá proyecciones, experiencias inmersivas y mapping.

La propuesta estará distribuida en distintos sectores de la Ciudad. El mapa contempla tres grandes circuitos: el Circuito Sur, que reúne La Boca, San Telmo y Barracas y se concentra en el arte contemporáneo y el patrimonio portuario; el Circuito Histórico - Central, integrado por Monserrat, San Nicolás y Puerto Madero; y el Circuito Norte, que comprende Recoleta, Palermo y Belgrano y concentra una importante cantidad de galerías y espacios culturales.

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Aunque todavía no fue publicado el listado oficial de espacios que participarán en la edición 2026, se espera la presencia de distintos lugares emblemáticos que formaron parte de la propuesta del año pasado.

Entre ellos aparecen la Usina del Arte, El Museo Quinquela Martín, el Teatro Colón, la Manzana de las Luces, el Museo Casa Rosada, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Recoleta, el Planetario Galileo Galilei y el Museo Larreta, entre otros.

Esta lista es orientativa y no corresponde al cronograma oficial de 2026, por lo que habrá que esperar la publicación definitiva por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer todos los espacios participantes y las actividades previstas para la jornada.

La edición 2026 será la número 22° de la Noche de los Museos, un evento que ya forma parte de la agenda cultural porteña. La propuesta adquirió una dimensión masiva. En 2024 convocó a más de un millón de vecinos y turistas, según información del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

PC/MSS