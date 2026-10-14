miércoles 14 de octubre de 2026
CIUDAD DE BUENOS AIRES
SERVICIOS AL CIUDADANO

El programa "Más servicios en tu barrio" recorre esta semana distintos puntos de Ciudad de Buenos Aires

El programa tendrá oficinas móviles de martes a sábados, de 9 a 14, con trámites, atención sanitaria, servicios para mascotas y propuestas culturales.

"Más servicios en tu barrio funcionará esta semana de martes a sábado"
"Más servicios en tu barrio funcionará esta semana de martes a sábado" | Prensa GCBA

El programa Más servicios en tu barrio llevará esta semana sus oficinas móviles a distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, donde los vecinos podrán realizar trámites y acceder a diferentes prestaciones sin alejarse de sus hogares. Los operativos funcionarán de martes a sábado, entre las 9 y las 14.

El martes 13, los stands estarán en el Barrio Castex, en Av. Lafuente y Crisóstomo Álvarez, Flores. El miércoles 14 se instalarán en el Parque Chacabuco, en Emilio Mitre y Av. Asamblea. El jueves 15 será el turno de la Plaza Santa Rita, ubicada en Álvarez Jonte 3222, Villa del Parque. El viernes 16 llegarán a la Plaza Roque Sáenz Peña, en Av. Juan B. Justo y Boyacá, Villa General Mitre, y el sábado 17 estarán en el Parque Rivadavia, Av. Rivadavia 4800, Caballito.

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Más servicios en tu barrio
El operativo ofrece la posibilidad de realizar anteojos, con cupos limitados y reserva previa.

La oferta de servicios varía según cada jornada. Entre las opciones disponibles se encuentran la vacunación contra la gripe y el Covid, con cupos limitados; trámites de DNI y pasaporte; asesoramiento y reclamos ante Defensa al Consumidor; y atención de la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal.

También se podrán gestionar subsidios de luz, agua y gas, además de recibir asesoramiento sobre trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE. El operativo brinda información sobre programas, servicios y apoyos para personas con discapacidad, y permite realizar denuncias u obtener orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

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A su vez, habrá atención y trámites ante Atención Social, el Centro de Justicia de la Mujer y el Ministerio de Educación de la Ciudad. Entre las prestaciones de salud, el operativo contempla la realización de anteojos, con cupos limitados y reserva previa, atención odontológica mediante inscripción y toma de presión.

Más servicios en tu barrio
Las oficinas móviles recorren distitnos barrios porteños.

También habrá servicios destinados a los animales. La castración se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación será con cupos limitados y estará disponible martes, jueves, viernes y sábado. Los martes y jueves también se ofrecerán desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El viernes y el sábado, además habrá espectáculos culturales para disfrutar en familia en Villa General Mitre y Caballito. El calendario completo de los operativos se publica cada semana en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

PC

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