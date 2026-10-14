El programa Más servicios en tu barrio llevará esta semana sus oficinas móviles a distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, donde los vecinos podrán realizar trámites y acceder a diferentes prestaciones sin alejarse de sus hogares. Los operativos funcionarán de martes a sábado, entre las 9 y las 14.

El martes 13, los stands estarán en el Barrio Castex, en Av. Lafuente y Crisóstomo Álvarez, Flores. El miércoles 14 se instalarán en el Parque Chacabuco, en Emilio Mitre y Av. Asamblea. El jueves 15 será el turno de la Plaza Santa Rita, ubicada en Álvarez Jonte 3222, Villa del Parque. El viernes 16 llegarán a la Plaza Roque Sáenz Peña, en Av. Juan B. Justo y Boyacá, Villa General Mitre, y el sábado 17 estarán en el Parque Rivadavia, Av. Rivadavia 4800, Caballito.

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El operativo ofrece la posibilidad de realizar anteojos, con cupos limitados y reserva previa.

La oferta de servicios varía según cada jornada. Entre las opciones disponibles se encuentran la vacunación contra la gripe y el Covid, con cupos limitados; trámites de DNI y pasaporte; asesoramiento y reclamos ante Defensa al Consumidor; y atención de la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal.

También se podrán gestionar subsidios de luz, agua y gas, además de recibir asesoramiento sobre trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE. El operativo brinda información sobre programas, servicios y apoyos para personas con discapacidad, y permite realizar denuncias u obtener orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

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A su vez, habrá atención y trámites ante Atención Social, el Centro de Justicia de la Mujer y el Ministerio de Educación de la Ciudad. Entre las prestaciones de salud, el operativo contempla la realización de anteojos, con cupos limitados y reserva previa, atención odontológica mediante inscripción y toma de presión.

Las oficinas móviles recorren distitnos barrios porteños.

También habrá servicios destinados a los animales. La castración se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación será con cupos limitados y estará disponible martes, jueves, viernes y sábado. Los martes y jueves también se ofrecerán desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El viernes y el sábado, además habrá espectáculos culturales para disfrutar en familia en Villa General Mitre y Caballito. El calendario completo de los operativos se publica cada semana en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

PC