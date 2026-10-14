El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un nuevo plan de facilidades de pago para contribuyentes que tengan deudas de ABL y patentes, con descuentos de hasta el 100% sobre los intereses acumulados y la posibilidad de cancelar las obligaciones en hasta 12 cuotas sin interés de financiación. La medida comenzará a regir desde mañana jueves 15 de octubre y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

La iniciativa, implementada a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), apunta a facilitar la regularización de deudas tributarias de familias y propietarios de vehículos e inmuebles radicados en la Ciudad. El beneficio alcanza a obligaciones vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que todavía se encuentren en instancia administrativa.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó el programa como una nueva herramienta de alivio fiscal para la clase media. "Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día", sostuvo.

"Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante", agregó el mandatario porteño.

El plan contempla un límite de $5.940.000 de deuda original por partida o dominio y por impuesto, sin incluir los intereses acumulados. De esta manera, quienes cumplan las condiciones podrán acceder a una reducción de los recargos por mora, según la modalidad de cancelación que elijan.

ABL y patentes: cuánto se puede ahorrar con el nuevo plan de AGIP

La nueva moratoria establece dos alternativas para regularizar las obligaciones pendientes, con diferentes beneficios sobre los intereses resarcitorios.

La primera opción es cancelar la deuda al contado, modalidad que permite acceder a una condonación del 100% de los intereses resarcitorios. Esto significa que el contribuyente deberá abonar el capital adeudado, pero no los intereses por atraso comprendidos en el beneficio.

La segunda alternativa es financiar la deuda en hasta 12 cuotas, con una reducción del 50% de los intereses resarcitorios y sin intereses adicionales de financiación.

En ambos casos, los pagos deberán realizarse mediante débito automático desde una cuenta bancaria.

Por ejemplo, si un contribuyente tiene una deuda original de $500.000 y acumula $200.000 de intereses resarcitorios, podrá regularizarla pagando $500.000 al contado.

En cambio, si opta por el plan de cuotas, deberá cancelar $600.000 en total, ya que se le condonará la mitad de los intereses acumulados. Si elige el máximo de 12 cuotas iguales, el importe será de $50.000 mensuales, sin recargos adicionales por financiación.

El ejemplo es ilustrativo y no contempla otros conceptos que pudieran corresponder.

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La diferencia entre ambas modalidades permite elegir entre obtener la mayor reducción posible de la deuda mediante el pago inmediato o distribuir el compromiso a lo largo de un año.

Quiénes pueden acceder a la moratoria de ABL y patentes

El régimen está destinado a los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires que registren obligaciones pendientes correspondientes a los impuestos de ABL y patentes.

Para ingresar al plan, las deudas deberán reunir las siguientes condiciones:

Haber vencido antes del 1° de octubre de 2026. Encontrarse en instancia administrativa. No superar los $5.940.000 de capital adeudado por partida o dominio y por impuesto. Contar con una cuenta bancaria para realizar los pagos por débito automático. Tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico ante AGIP.

El límite establecido se calcula sobre el capital original de la deuda, sin considerar los intereses resarcitorios. Por lo tanto, el monto total adeudado, incluidos los recargos, puede ser superior al tope fijado para acceder al programa.

El beneficio no implica una condonación del impuesto en sí mismo, sino de la totalidad o de una parte de los intereses generados por la falta de pago.

Cómo adherirse al plan de pagos de AGIP, paso a paso

La adhesión se realiza de manera completamente online a través del Portal del Contribuyente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

1. Ingresar al sitio de AGIP. Acceder a www.agip.gob.ar y seleccionar la opción "Plan de Facilidades" dentro del Portal del Contribuyente.

2. Seleccionar el impuesto. Elegir si se desea regularizar una deuda de ABL o de patentes.

3. Revisar los importes pendientes. El sistema permitirá consultar las obligaciones incluidas y seleccionar la modalidad de cancelación.

4. Elegir la forma de pago. Optar entre el pago al contado, con condonación total de intereses, o el financiamiento de hasta 12 cuotas, con una reducción del 50% de esos recargos.

5. Informar el CBU. Cargar los datos de la cuenta bancaria desde la cual se debitarán los pagos.

6. Confirmar la adhesión. Validar los datos y completar la solicitud. Para finalizar el trámite, será necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

El trámite podrá realizarse desde el 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Hasta cuándo hay tiempo para regularizar las deudas

Los contribuyentes podrán adherirse al nuevo plan durante poco más de dos meses y medio. El plazo comenzará el jueves 15 de octubre y finalizará el 31 de diciembre de 2026.

La fecha límite resulta importante para quienes acumulen deuda de ABL o patentes, especialmente porque la posibilidad de eliminar la totalidad de los intereses resarcitorios se encuentra asociada al pago al contado dentro del programa.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la medida se suma a las iniciativas de AGIP destinadas a simplificar los trámites y ofrecer alternativas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Los contribuyentes pueden consultar las condiciones y acceder al trámite a través de la página oficial.

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