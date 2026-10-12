El Parque de la Ciudad modificó su esquema de funcionamiento y desde esta semana abre sus puertas de lunes a lunes, de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Espacio Público porteño como parte del plan de puesta en valor del emblemático predio de Villa Soldati, que busca ampliar el acceso a sus 68 hectáreas de áreas verdes, sectores deportivos, patio de juegos y atractivos naturales durante la temporada de primavera y verano.

La Ciudad de Buenos Aires impulsa la inversión privada para incorporar servicios en los espacios verdes y este viernes concedió, mediante un concurso público, los permisos de uso para la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de cafés en 16 parques y plazas

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En el lugar, además, los visitantes pueden disfrutar del lago, el mariposario, un salón para eventos, amplias superficies verdes y se encuentra la histórica Torre Espacial en el centro.

Al Parque de la Ciudad se puede ingresar por Avenida Fernández de la Cruz 4000, con acceso peatonal y estacionamiento, y por el Barrio Olímpico, sobre 23 de Junio al 4300, exclusivamente para peatones.

Qué se puede hacer en el Parque de la Ciudad

Con 68,2 hectáreas de superficie, el Parque de la Ciudad se destaca por su diversidad forestal y su diseño paisajístico que conserva el hábitat de una variada fauna, en especial aves y mariposas.

Entre sus propuestas permanentes se encuentran el nuevo patio de juegos, inaugurado el año pasado e inspirado en las antiguas atracciones del parque de diversiones Interama, con su iconografía y paleta de colores; canchas para practicar diversos deportes y amplios sectores verdes para disfrutar al aire libre.

El espacio cuenta también con un “Mariposario” (un sector con distintas plantas que atraen a las mariposas) que permite un contacto entre los visitantes y la naturaleza. A lo largo del año, en el parque se ofrecen talleres de arte, clases de baile, actividades recreativas y eventos culturales.

El Parque de la Ciudad cuenta además con una sala de exhibición y una muestra permanente que aborda su historia, atravesada por distintas transformaciones.

En vacaciones y fechas especiales se realizan propuestas gratuitas como Parque de Verano, Parque de Invierno y Parque de Primavera, que incluyen una gran variedad de actividades recreativas para toda la familia. Vale destacar que la última edición durante las vacaciones de invierno reunió a más de 135.000 personas.

Estas actividades conviven con los shows y eventos masivos que se desarrollan durante todo el año en otro sector del predio, con un acceso propio sobre Avenida Roca.

Por encima de todo el conjunto se eleva la Torre Espacial, un emblema de 228 metros de altura que desde este año y por primera vez en la historia la Ciudad instaló una iluminación decorativa en toda su estructura, visible a grandes distancias.

El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre es una oportunidad para recorrer Buenos Aires desde otra perspectiva. Con espacios verdes, rincones históricos y propuestas para disfrutar al aire libre.

Un parque con historia y un plan de mejoras sostenido

Los orígenes del Parque se remontan a un proyecto de planificación urbanística de la década de 1920 para poblar de espacios verdes esa zona de la Ciudad. A partir de la creación del Parque Almirante Brown en la década de 1960 se diseñó un parque de diversiones dentro del área, que se materializó con la inauguración de Interama en 1982, con innovadores juegos, estaciones acuáticas, pistas de autos, y trencitos que llevaban a recorrer el predio y sus diferentes sectores.

En 1983, con el retorno a la democracia, el predio reabrió sus puertas como Parque de la Ciudad, dando inicio a una nueva etapa como escenario y testimonio del disfrute y la recreación para todas las edades. A lo largo de más de cuatro décadas, el predio fue escenario de recitales, filmaciones y eventos deportivos de gran escala, entre ellos los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

La apertura diaria se suma a la puesta en valor que el Gobierno porteño lleva adelante en el Parque con la modernización y la ampliación de la iluminación general, mejoras en seguridad, la renovación de los accesos y la apertura de un tercer ingreso sobre Avenida Roca para eventos masivos, además del nuevo patio de juegos.

"Un espacio público de calidad tiene que estar disponible el mayor tiempo posible para los vecinos. Desde el inicio de la gestión nos comprometimos a poner en valor el Parque de la Ciudad. Sumamos más luces para más seguridad, mejoramos los accesos y construimos un nuevo patio de juegos. Ahora, lo abrimos todos los días para que los vecinos lo disfruten todos los días", afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

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