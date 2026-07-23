Parque de Invierno en el Parque de la Ciudad: juegos, deportes y actividades gratuitas para disfrutar en familia

Llegan las vacaciones de invierno y el sur de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir a miles de familias en uno de sus espacios verdes más célebres. Del viernes 24 de julio al domingo 2 de agosto, el Parque de la Ciudad abrirá sus puertas para dar vida al Parque de Invierno, una propuesta de acceso libre y gratuito que combina juegos lúdicos, desafíos deportivos, foodtrucks y zonas de descanso ideadas para compartir al aire libre.

La iniciativa podrá visitarse de martes a domingos, entre las 10 y las 18, y ofrecerá actividades destinadas a niños, adolescentes y adultos, con el objetivo de transformar el tradicional espacio verde porteño en uno de los principales escenarios recreativos de las vacaciones.

"Parque de Invierno ofrece a los vecinos un espacio público de calidad para disfrutar durante las vacaciones. Desde el inicio de nuestra gestión venimos sosteniendo una constante mejora del Parque de la Ciudad para consolidarlo como un punto de encuentro para todas las familias en el Sur porteño", destacó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Circuito de juegos, deportes y opciones gastronómicas

Durante diez días, el predio contará con distintas propuestas recreativas distribuidas en diferentes sectores. Entre las principales atracciones se destacan el Hormiguero, un laberinto vertical de varios niveles para trepar y explorar; un pelotero para los más pequeños; y Hormigueritos, un espacio con módulos de escalada y deslizamiento.

Trambús en la Ciudad: arrancó la construcción de las estaciones que combinarán con el subte y el tren

La oferta también incluirá una pista de obstáculos de doble carril, pensada para poner a prueba la coordinación y la agilidad, además de sectores de fútbol-tenis, un arco de tiro al blanco y juegos de destreza como Control de pelota, donde los participantes deberán dominar pelotas lanzadas desde altura, y Anillos giratorios, un desafío de precisión que consiste en encestar una pelota a través de tres anillos sincronizados.

A estas actividades se sumarán food trucks, puestos con comidas y bebidas calientes, además de sectores especialmente acondicionados para el descanso con mesas, sillas y una estación de hamacas circulares para compartir en familia.

Cómo llegar al Parque de Invierno

El Parque de Invierno funcionará entre el 24 de julio y el 2 de agosto, de martes a domingos, de 10 a 18 horas.

Los visitantes podrán ingresar por dos accesos habilitados:

Avenida Fernández de la Cruz 4000, con acceso peatonal y estacionamiento.

23 de Junio 4300, ingreso exclusivamente peatonal desde el Barrio Olímpico.

En los últimos años, el Parque de la Ciudad fue objeto de un proceso de puesta en valor que incluyó la modernización de la iluminación, mejoras en los accesos, la apertura de un tercer ingreso sobre la avenida Roca para eventos masivos y la inauguración de un patio de juegos inspirado en el antiguo Interama, que recupera su identidad visual y su histórica paleta de colores.

A lo largo de más de cuatro décadas, el predio fue sede de recitales, filmaciones, festivales y competencias internacionales como los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

GD/fl