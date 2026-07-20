Vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires: la agenda gratuita con más de 10 actividades para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno llegan con una amplia agenda de propuestas gratuitas para quienes se queden en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el 21 de julio y el 1 de agosto, vecinos y visitantes podrán participar de recorridos, talleres, visitas guiadas y experiencias interactivas que invitan a descubrir distintos rincones porteños desde una mirada diferente: convertirse en bomberos por un día, conocer de cerca a los perros rescatistas, navegar por el Riachuelo o crear una bandera para un espacio público.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, busca acercar a las familias a espacios emblemáticos de Buenos Aires a través de actividades que combinan aprendizaje, entretenimiento y el disfrute del espacio público.

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Experiencias destacadas: del rescate K9 a la aventura náutica

La programación oficial, con cupos limitados e inscripción previa en la web del gobierno porteño (buenosaires.gob.ar) incluye múltiples opciones distribuidas por los barrios:

Misión Bomberos: En las estaciones de Recoleta y Parque Patricios, los más chicos podrán conocer de cerca el trabajo que realizan los Bomberos de la Ciudad. La propuesta incluye cascos, circuitos interactivos y actividades recreativas para aprender, de manera lúdica, nociones básicas de prevención y seguridad.

Perros en Acción (Aventura K9): En Parque Chacabuco, grandes y chicos podrán descubrir cómo entrena la Brigada Especial de Perros de Rescate (K9) y el Grupo Especial de Rescate (GER), con demostraciones en vivo sobre su rol clave en emergencias.

Abanderaditos: Una visita guiada al Salón de Banderas de la Ciudad, en Chacarita, donde las familias confeccionarán una insignia patria destinada a un espacio público.

Dejá que vuele tu imaginación: En el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU, Puerto Madero), se dispondrán experiencias interactivas orientadas a niños de 4 a 12 años para estimular la creatividad y el descubrimiento.

En el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), en Puerto Madero, se desarrollará "Dejá que vuele tu imaginación", una propuesta pensada para niños de entre 4 y 12 años con experiencias interactivas que estimulan la creatividad.

Paseo Náutico por el Riachuelo: Una navegación imperdible desde la Vuelta de Rocha hasta el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, ideal para redescubrir La Boca y su historia desde otra perspectiva.

Desde el agua, el recorrido ofrece una nueva mirada sobre el paisaje, el patrimonio y la historia ribereña de La Boca

Diseñá tu propia etiqueta: El Museo de la Ciudad, en San Telmo, propone un taller creativo inspirado en la muestra Marcas de lo cotidiano, donde chicos y grandes podrán experimentar con sellos, tintas y distintos recursos gráficos para crear sus propios diseños.

Expedición Botánica: En el Jardín Botánico Carlos Thays (Palermo), un recorrido plagado de pistas y desafíos para conectar a los niños con la biodiversidad natural.

El 20 de julio, en el marco del Día del Amigo, se realizará una edición especial de Afters BA 24 HS en la peatonal de Villa Devoto, con programación musical entre las 17 y las 22.

Durante el receso también regresará Invierno en las plazas, un ciclo con juegos, espectáculos y música para toda la familia que llegará a Parque Lezama, Plaza Ciudad de Banff, Plaza Echeverría, Plaza Irlanda, Parque Chacabuco, Plaza Almagro y Plaza Roque Sáenz Peña.

A esto se sumará Estación Vacaciones, un festival con espectáculos musicales y actividades recreativas que se desarrollará el 1 y 2 de agosto en el Parque Ferroviario.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa. En cada caso debe asistir al menos un adulto a cargo, quien podrá acompañar a un máximo de dos menores.



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