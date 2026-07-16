Miniturismo en vacaciones de invierno: a dónde salir en el AMBA por menos de $20.000

Con la llegada de las vacaciones de invierno la próxima semana, los ciudadanos comienzan a pensar qué planes pueden llevar a cabo durante las 2 semanas de receso. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuenta con una gran variedad de destinos y experiencias, a los que se puede acceder por menos de $20.000.

Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la provincia bonaerense, la pausa invernal iniciará el próximo lunes 20 de julio y terminará el 31 de este mes. En el caso de otras jurisdicciones, como Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, las vacaciones iniciaron el pasado 6 de julio y finalizarán esta semana.

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En primer lugar, la visita a museos es uno de los planes ideales para las vacaciones de invierno, especialmente en el AMBA por la gran variedad de exposiciones. Por ejemplo, están el Museo Naval de la Nación, en Tigre, con entradas a $1.900, el Museo Nacional Ferroviario, que cuesta $3.000 para ingresar, y el Museo Nacional de Aeronáutica, que tiene un precio de $4.000.

Los ciudadanos también pueden visitar la Torre Monumental en Retiro, donde por solo $2.400 podrán acceder a un mirador en el que verán toda la ciudad porteña. Adicionalmente, una atracción no muy conocida en el AMBA es el Jardín Japonés de Escobar, que a pesar de ser pequeño, es una visita ideal para quienes buscan planes tranquilos, con un valor de $3.000

Los ciudadanos también pueden visitar la Torre Monumental en Retiro, donde por solo $2.400 podrán acceder a un mirador en el que verán toda la ciudad porteña.

Además, quienes estén interesados en el mundo ferroviario, pueden visitar por $5.000 tanto el Ferroclub Escalada, que se dedica a la preservación y restauración del patrimonio ferroviario del Ferrocarril General Roca, como el Museo Ferroamigos de Escobar, que está repleto de maquetas de trenes.

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Para los amantes de la naturaleza y la cultura asiática, el Jardín Japonés de Capital Federal es uno de los puntos turísticos obligatorios para visitar en vacaciones de invierno, ya que ofrecen talleres, exhibiciones, shows y más atracciones. Para los residentes argentinos, su entrada equivale a $8.000.

Asimismo, varios museos se encuentran dentro de este rango de precios. Por ejemplo, la visita al Museo de Arte de Tigre tiene un costo de $7.650, mientras que visitar el Museo Argentino de Ciencias Naturales cuesta $8.000. Finalmente, el Museo de la Plata, uno de los más importantes e imponentes del país, cuenta con entradas a $8.500.

El Museo de la Plata, uno de los más importantes e imponentes del país, cuenta con entradas a $8.500.

Qué hacer en el AMBA por $10.000 a $20.000 en vacaciones de invierno

Finalmente, en el rango de costos más altos, los ciudadanos pueden recorrer la Colección de Arte Amalita Fortabat, ubicada en Puerto Madero. Con un valor de entrada de $10.000 para residentes argentinos y de $20.000 en general, destaca por su gran exhibición de arte argentino y de todas partes del mundo.

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Otra de las visitas guiadas más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires es al Teatro Colón, que tiene un costo de $17.000. Por otra parte, también se puede visitar la fábrica del mismo, que cuenta con dos precios de entrada: $10.000 para realizar el recorrido libre y $14.000 para el guiado.

Otra de las visitas guiadas más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires es al Teatro Colón, que tiene un costo de $17.000.

Finalmente, pueden visitar Campanópolis, una aldea de estilo europeo medieval ubicada en González Catán. Construida durante los años 70’s por Antonio Campana, quien no poseía estudios de arquitectura, y realizada a base de materiales reciclables, la visita guiada tiene un costo de $20.000.

JSM / ds