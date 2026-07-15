Qué hacer si llueve en vacaciones de invierno: 5 planes bajo techo ideales para chicos en Buenos Aires

Las vacaciones de invierno son el momento más esperado por los chicos, pero para los adultos pueden convertirse en un verdadero desafío logístico, especialmente cuando el pronóstico del tiempo no acompaña. Las tardes grises y lluviosas en la Ciudad de Buenos Aires no tienen por qué ser sinónimo de encierro, pantallas y aburrimiento en casa.

La cartelera porteña ofrece una enorme variedad de espacios diseñados especialmente para que los niños gasten energías, aprendan y se diviertan sin preocuparse por el agua. A continuación, seleccionamos cinco propuestas bajo techo imperdibles para salvar el día de lluvia durante estas vacaciones.

Vacaciones de invierno en CABA: el mapa de espectáculos, paseos y pantallas gigantes para disfrutar en familia

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1. Museo de los Niños (Abasto Shopping)

Ubicado en el corazón del barrio de Almagro, este clásico de la Ciudad es una apuesta sobre seguro para los días de tormenta. Se trata de una réplica de una ciudad a escala donde los chicos pueden jugar a ser grandes: trabajar en un supermercado, conducir un colectivo, ser médicos, bomberos, cocinar o incluso transmitir desde un estudio de radio y televisión. Al estar techado y dentro del shopping, cuenta con la ventaja de resolver también el almuerzo o la merienda en el mismo lugar de forma muy cómoda.

Este paseo es ideal para chicos de hasta 12 años, aunque cuenta con un espacio blando diseñado especialmente para menores de 3 años. El museo se encuentra en Avenida Corrientes 3247, en el segundo piso del centro comercial.

2. Planetario Galileo Galilei (Palermo)

El icónico edificio de Palermo es una de las mejores alternativas para combinar divulgación científica y entretenimiento. Para estas vacaciones de invierno, el Planetario ofrece una programación renovada con proyecciones inmersivas en su imponente domo central, donde los chicos pueden viajar virtualmente por el sistema solar, descubrir los secretos de las estrellas y aprender sobre la Tierra. Además de las funciones, el edificio cuenta con un museo interactivo tecnológico y simuladores que fascinan a grandes y chicos.

Para estas vacaciones de invierno, el Planetario ofrece una programación renovada con proyecciones inmersivas en su imponente domo central

Es una propuesta recomendada para curiosos de todas las edades. Las entradas se deben adquirir con anticipación de manera online y el edificio está ubicado en la intersección de la Avenida Sarmiento y Belisario Roldán.

3. Espacio Infancia en el Palacio Libertad (ex CCK)

El imponente Palacio Libertad prepara cada año una de las agendas gratuitas más potentes de la Ciudad para el receso invernal. Su tercer piso está enteramente dedicado a las infancias, con salas de juegos de madera, espacios de lectura interactiva, talleres de arte, ensamble musical y espectáculos de teatro y títeres en vivo. Es una opción excelente para recorrer sin prisa, refugiarse del frío y disfrutar de actividades de altísima calidad artística de manera libre y gratuita.

Su tercer piso está enteramente dedicado a las infancias, con salas de juegos de madera, espacios de lectura interactiva, talleres de arte y espectáculos de teatro y títeres en vivo

El espacio está pensado para bebés, niños pequeños y chicos en edad escolar. Se puede visitar en Sarmiento 151, en el barrio de San Nicolás.

4. Museo Participativo de Ciencias "Prohibido No Tocar" (Recoleta)

Bajo el lema de aprender a través de la experiencia directa y el juego, este museo ubicado dentro del Centro Cultural Recoleta es un éxito garantizado. A diferencia de las galerías de arte tradicionales, aquí la regla de oro es tocar, accionar, experimentar e investigar. A través de salas dedicadas a la percepción visual, la electricidad, las fuerzas de la naturaleza, la luz y la mecánica, los chicos comprenden el porqué de los fenómenos científicos de una forma sumamente lúdica e interactiva.

Resulta un plan fantástico para niños curiosos a partir de los 4 años y adolescentes interesados en la ciencia. Su dirección es Junín 1930, en el barrio de Recoleta.

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5. Colón Fábrica (La Boca)

Una propuesta visualmente impactante que invita a adentrarse en los secretos del teatro más importante del país. En este enorme predio bajo techo ubicado en el Distrito de las Artes de La Boca, se exhiben las escenografías, los decorados monumentales, las estatuas y el vestuario de las óperas y ballets más famosos que pasaron por el escenario del Teatro Colón. Los chicos pueden caminar entre las imponentes estructuras de utilería, descubrir cómo se crean los mundos de fantasía de las obras y sacarse fotos divertidas con los elementos escénicos.

Este recorrido está recomendado para chicos en edad escolar y familias interesadas en el arte y el detrás de escena del teatro. El predio se encuentra en Avenida Pedro de Mendoza 2163, en La Boca.

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