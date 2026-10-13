Tecweek 2026: llega la feria de tecnología de innovación y desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires

Se llevará a cabo la inauguración oficial de la tercera edición de Tecweek, una jornada de conferencias y eventos enfocados en tecnología, innovación e industrias creativas. La programación incluye actividades privadas y gratuitas para todo público, sin importar que no cuenten con conocimientos previos.

La jornada se inaugurará el miércoles a las 19 en la Plaza República del Perú con un DJ set en formato pop up. Sin embargo, las actividades iniciarán el próximo martes 20 de octubre y terminarán el sábado 31. Durante 12 días, los ciudadanos podrán aprovechar para conectar con emprendedores, profesionales, inversores, empresas y personas interesadas en el ecosistema tecnológico.

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Tecweek es un ciclo de encuentros y conferencias para entender el mundo de las bitcoins, conocer el futuro de las finanzas y los medios de pago y descubrir la inteligencia artificial. Por otro lado, habrá charlas para conocer cómo la ciencia genera nuevas industrias, debatir la transición y el futuro del trabajo, aprender a buscar financiamiento y escalar startups.

En paralelo, la jornada también contará con charlas sobre cómo iniciarse en el mundo tech, entender el negocio y las últimas tendencias de los videojuegos, innovar en el turismo y reinventar el periodismo con datos y tecnología. Otras temáticas a presentar en la Tecweek serán la exploración del cruce entre cine e IA, profesionalización de generadores y monetización de su economía y transformación de la educación con tecnología.

Las charlas serán conducidas por expositores nacionales e internacionales. Asimismo, se realizarán distintas actividades interactivas, como demostraciones, mentorías, hackathons, y experiencias inmersivas donde los participantes pueden aprender nuevas herramientas, experimentar con tecnología y desarrollar habilidades.

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Durante las jornadas, los ciudadanos también podrán participar en eventos de distintas compañías, como Labitconf, Eva, Tent Creator Summit, Argentina Fintech Forum, SAIA, Deeptech, Campus Party, Hackatón Energético, IE Venture Day (South Summit), Crossing Over Biotech, Innovatur, Premios Ídolo, Media Party, WAIFF, PISTA y Tecweek ED, entre otros.

JSM