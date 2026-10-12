Meta presenta nuevo modelo de inteligencia artificial: afirma que está al nivel de OpenAI y Anthropic

Meta presentó este lunes dos nuevos modelos de inteligencia artificial de punta llamados Wonder y Wonder Full. Según la compañía, ambos ofrecen un rendimiento similar al de ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

"Muse Spark fue nuestra primera familia de modelos, y ahora Muse Wonder es una clase de modelos mucho más grande y avanzada que nos sitúa en la vanguardia", escribió el director ejecutivo Mark Zuckerberg en X.

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Hace algo más de un año, había invertido miles de millones en una refundación completa de las actividades de inteligencia artificial del grupo para alcanzar a los dos laboratorios de San Francisco que dominan la carrera en Estados Unidos. La empresa Artificial Analysis, una de las que evalúan los modelos de IA, lo sitúa entre los modelos más eficientes del mercado.

Disponible para los desarrolladores desde el lunes, el nuevo modelo hará funcionar "pronto" al asistente Muse, empezando por sus suscriptores de pago. Lanzado a principio de septiembre en Estados Unidos, el nuevo modelo es un asistente de IA capaz de reservar un viaje, enviar correos electrónicos o realizar compras.

Se convirtió en la aplicación gratuita más descargada en el App Store en el país, aunque su crecimiento pierde ritmo, según la firma Sensor Tower. Ahora se enfrenta a la competencia de Dots, el asistente de Open AI; de Spark, el de Google; y de la start-up Instnict.

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Meta cuenta con Muse para generar nuevos ingresos más allá de la publicidad, que constituye casi la totalidad de su facturación y financia este año hasta 145.000 millones de dólares de inversiones, especialmente en IA.

El anuncio llega en un momento en que Sillicon Valley esta dividido sobre el ritmo adecuado de desarrollo de la inteligencia artificial, tras una serie de incidentes en los que algunos modelos se escaparon del control de sus creadores.