WhatsApp y la falta de papelera: cómo liberar almacenamiento sin perder los chats

La acumulación sostenida de fotos, videos, audios de voz y documentos digitales convirtió a WhatsApp en una de las aplicaciones que más memoria consume en los teléfonos celulares.

Ante la inquietud generalizada de miles de usuarios por recuperar espacio en sus dispositivos, se confirmó que la plataforma carece de una papelera de reciclaje independiente, aunque dispone de herramientas de gestión interna para eliminar archivos pesados sin perder las conversaciones.

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El almacenamiento de los dispositivos suele colapsar por la constante circulación de contenidos multimedia en chats grupales e individuales. Sin embargo, lo que se considera material descartable varía según los hábitos de cada usuario, abarcando desde archivos de caché hasta elementos reenviados de forma masiva o descargados de canales públicos.

Cómo funciona el menú para vaciar archivos pesados

Para sustituir la falta de un botón único de vaciado, la app desarrollada por Meta ofrece la sección "Administrar almacenamiento". A esta función se accede ingresando a la pestaña de chats, tocando los tres puntos de menú, seleccionando "Ajustes" y luego entrando en la opción "Almacenamiento y datos".

En dicho apartado se detalla el total del espacio utilizado y se clasifican los contenidos para agilizar la limpieza del dispositivo. Una de las carpetas clave es "De más de 5 MB", la cual reúne los documentos más pesados. Al eliminarlos desde allí, los archivos se borran de la memoria local, aunque la conversación de origen permanece intacta.

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Otra herramienta útil es la categoría destinada a los archivos "Reenviados muchas veces", donde el sistema identifica en forma automática imágenes virales o memes que perdieron relevancia. Asimismo, el panel permite revisar de manera individual el consumo de los canales de novedades, gestionando los detalles de almacenamiento de cada suscripción.

Para quienes buscan una opción más precisa, la plataforma habilita la administración directa dentro de cada chat. Al ingresar al perfil de un contacto o grupo, se puede ordenar el material descargado según el tamaño, la antigüedad o la fecha de recepción.

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Por fuera de la propia aplicación, existe la posibilidad de vaciar la memoria caché desde el menú de ajustes del sistema operativo del celular. Al seleccionar WhatsApp dentro del listado de aplicaciones, se puede liberar espacio temporal sin perder información permanente, ya que los datos de caché se recalculan de forma automática durante el uso diario.

Por otra parte, dentro de cada conversación es posible seleccionar la opción "Vaciar chat", la cual permite filtrar qué tipos de archivos eliminar de manera definitiva. La interfaz brinda la alternativa de marcar o desmarcar contenidos específicos, como videos, fotos, stickers, documentos o audios, preservando los mensajes de texto destacados.

BGD/ML