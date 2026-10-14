Conociendo BA Autoguiado suma un nuevo circuito para recorrer el barrio de Recoleta

Conociendo BA Autoguiado incorporó un nuevo circuito por Recoleta, una propuesta que permite recorrer por cuenta propia distintos espacios emblemáticos del barrio y conocer su historia, sus construcciones y su patrimonio cultural.

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El lanzamiento se realiza en el marco de un nuevo aniversario de Recoleta que se conmemora cada 12 de octubre por el Día de la Virgen del Pilar. En esa misma fecha, pero de 1732, fue inaugurada la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, uno de los primeros edificios de la zona y un lugar fundamental para la historia del barrio.

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El recorrido comienza en el Cementerio de la Recoleta, inaugurado en 1822 como el primer cementerio público de Buenos Aires. Luego continúa por la Basílica de Nuestra Señora del Pilar y el Centro Cultural Recoleta. El circuito también incluye la tradicional feria de artesanos de Plaza Intendente Alvear, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Floralis Genérica, entre otros puntos.

El trayecto termina en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y tiene una duración aproximada de dos horas y media. Para realizarlo, se puede descargar una ficha con mapas, indicaciones, información y datos curiosos de cada parada, además de una audioguía narrada por los guías profesionales de Conociendo BA.

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Ambos materiales están disponibles en la página web de Conociendo BA Autoguiaado. La propuesta permite acompañar el recorrido mientras se conoce la historia y el patrimonio de Recoleta.

Conociendo BA es un programa de turismo social educativo de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional, cuyo objetivo es acercar la Ciudad de Buenos Aires a grupos de instituciones de todo el país.

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El programa cuenta con cuatro modalidades: presencial, digital, virtual y autoguiado. Esta última permite recorrer distintos puntos emblemáticos de la Ciudad por cuenta propia y ahora suma a su galería este nuevo circuito por Recoleta. Podés encontrar más información acerca de cada modalidad ingresando al sitio web.