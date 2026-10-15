jueves 15 de octubre de 2026
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Festejo porteño

La Ciudad de Buenos Aires celebra el Día del Color Boquense con una jornada especial en La Boca

La propuesta será el sábado 17 de octubre y contará con talleres para familias, recorridos por el patrimonio del barrio y una charla sobre la historia de Caminito.

Día del color boquense
Día del color boquense | Museo Benito Quinquela Martín

La Ciudad de Buenos Aires tendrá el sábado 17 de octubre una jornada especial por el Día del Color Boquense, organizada por el Museo Benito Quinquela Martín para conmemorar el 67° aniversario de la inauguración del pasaje Caminito. La programación incluirá talleres, visitas y una charla vinculada con la historia, el arte y la identidad de La Boca.

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Las actividades comenzarán a las 14 con “Amuletos del puerto”, un taller destinado a familias e infancias en el que los participantes podrán decorar su propio mascarón de proa, inspirado en las figuras que acompañaban a las embarcaciones. No será necesario contar con conocimientos previos y se realizará en el espacio didáctico del Museo.

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Día del color boquense

A las 15 tendrá lugar la visita especial “Terraza de Curiosidades”, que propone descubrir los vínculos entre las obras de la colección del Museo y las esculturas y monumentos de Caminito. El recorrido permitirá conocer las historias que conectan ambos espacios y el trabajo de preservación y difusión de este patrimonio.

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La jornada continuará a las 16 con la charla “Caminito: Historia, Arte y Color en el corazón de La Boca”, a cargo de Walter Caporicci Miraglia, del Archivo del MBQM. El encuentro recorrerá los orígenes, el desarrollo y la impronta cultural que tuvo el pasaje a lo largo del tiempo.

Día del color boquense

Además, durante octubre se realizará “Los árboles, el río y el cielo en el barrio obrero”, una actividad para familias e infancias que tendrá lugar los sábados y domingos a las 11:30. La propuesta invita a observar y crear a partir del paisaje boquense, reconocer sus transformaciones y elaborar imágenes propias.

La actividad se desarrollará al aire libre y, en caso de lluvia, se trasladará al espacio didáctico del Museo.

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