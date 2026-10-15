La Ciudad de Buenos Aires tendrá el sábado 17 de octubre una jornada especial por el Día del Color Boquense, organizada por el Museo Benito Quinquela Martín para conmemorar el 67° aniversario de la inauguración del pasaje Caminito. La programación incluirá talleres, visitas y una charla vinculada con la historia, el arte y la identidad de La Boca.

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Las actividades comenzarán a las 14 con “Amuletos del puerto”, un taller destinado a familias e infancias en el que los participantes podrán decorar su propio mascarón de proa, inspirado en las figuras que acompañaban a las embarcaciones. No será necesario contar con conocimientos previos y se realizará en el espacio didáctico del Museo.

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A las 15 tendrá lugar la visita especial “Terraza de Curiosidades”, que propone descubrir los vínculos entre las obras de la colección del Museo y las esculturas y monumentos de Caminito. El recorrido permitirá conocer las historias que conectan ambos espacios y el trabajo de preservación y difusión de este patrimonio.

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La jornada continuará a las 16 con la charla “Caminito: Historia, Arte y Color en el corazón de La Boca”, a cargo de Walter Caporicci Miraglia, del Archivo del MBQM. El encuentro recorrerá los orígenes, el desarrollo y la impronta cultural que tuvo el pasaje a lo largo del tiempo.

Además, durante octubre se realizará “Los árboles, el río y el cielo en el barrio obrero”, una actividad para familias e infancias que tendrá lugar los sábados y domingos a las 11:30. La propuesta invita a observar y crear a partir del paisaje boquense, reconocer sus transformaciones y elaborar imágenes propias.

La actividad se desarrollará al aire libre y, en caso de lluvia, se trasladará al espacio didáctico del Museo.