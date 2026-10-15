La Ciudad tiene más de 14 obras del Plan Hidráulico en marcha

La primavera 2026 ha traído en estas semanas iniciales numerosos días de lluvias y lloviznas, abundante nubosidad, y los especialistas climáticos destacan que el fenómeno de 'El Niño' podría porovocar fuertes tormentas desde octubre a diciembre. Ante ese cuadro, el Gobierno de la Ciudad refuerza distintas obras que forman parte de su Plan Hidráulico, para mejorar los drenajes pluviales y reducir, en consecuencia, el riesgo de inundaciones en las calles porteñas.

Así el informe detalló que ya cuentan más de 60 las obras finalizadas, totalizando más de 20 kilómetros de tuberías nuevas, y hay otras 14 en ejecución, entre las que se destacan las tareas que se llevan a acabo en el reservorio del Parque Sarmiento, la Cuenca Cildáñez - ramal Zuviría, el ramal Larralde - Ciudad de La Paz y el ramal Castañón, entre otras.

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Y cuando los pronósticos traen posibilidades de lluvias, la Ciudad activa su Plan de Acción y Respuesta, que se encarga de llevar adelante un monitoreo permanente de calles y barrios, tener listos diversos equipos en las comunas y también de la coordinación entre las áreas para anticiparse de esa forma a situaciones críticas, actuando de manera organizada.

Llamar al 911

Ante cualquier problema, la Ciudad destaca que "se debe llamar en forma inmediata al 911". Entre las obras en marcha en la zona de Dorrego, Figueroa Alcorta y Libertador se constuyen ductos nuevos, en el caso de los ramales Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz (pertenecientes a la cuenca del Arroyo Medrano) se agregan casi 3 kilómetros y además de extienden obras en Liniers, Agronomía, Devoto, Parque Chas, Constitución, Villa Crespo y Boedo, todo en el cuadro de 12 cuencas hídricas que la Ciudad tiene para dirigir el agua de lluvia hacia el Río de la Plata.

HB