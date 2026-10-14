La construcción de la Línea F del subte entró en una nueva etapa con la presentación de dos ofertas por parte de consorcios nacionales e internacionales. La obra, impulsada por la Ciudad de Buenos Aires, contempla un recorrido de 10 kilómetros entre Barracas y Palermo, 12 estaciones y una inversión de USD 1.500 millones.

El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, señaló que el objetivo es definir al contratista antes que termine el año y comenzar los trabajos en enero. El análisis de las propuestas está actualmente a cargo de un equipo técnico.

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Para financiar el proyecto, el esquema plurianual obtuvo el respaldo de 55 de los 60 legisladores porteños. Bereciartua consideró que se trata de “la licitación de obra pública más grande del país” y puso como referencia el Paseo del Bajo, cuya construcción demandó cerca de USD 730 millones.

Barracas será el punto de partida del trazado en el sur de la Ciudad, cerca de La Boca. Allí, junto con Constitución y Cochabamba, se encuentran las primeras estaciones donde está previsto comenzar las tareas. “La primera que vamos a arrancar es Barracas”, afirmó el ministro en un programa de streaming.

En Constitución ya comenzaron trabajos relacionados con el proyecto. Las intervenciones comprenden modificaciones sobre el espacio público y cambios en las paradas de colectivos.

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Una de las medidas previstas es retirar los colectivos que permanecen estacionados debajo de la autopista, sobre la calle Brasil, para convertir ese espacio en una zona peatonal con parque.

También se proyecta modificar la vereda de la calle Hornos. “Abajo de esa gran vereda va la gran estación de la F”, precisó el funcionario.

La excavación de los túneles se realizaría mediante una máquina tuneladora, con una capacidad de avance de entre 300 y 500 metros por mes. Según Bereciartua, este método permitiría disminuir las intervenciones sobre la superficie y la circulación de camiones: “Tenés que hacer menos pocitos en la traza”

El plazo estimado para la Línea F también fue comparado con el de la Línea H, cuya construcción comenzó en 2001 y terminó en 2018.

Uno de los puntos de conexión estará en Corrientes y Callao, donde la futura línea combinará con la Línea B. El proyecto contempla que el acceso se ubique dentro de un edificio y que no sea necesario sumar estructuras sobre la vereda.

“La postura nuestra es que Zivals, la librería, se mantenga”, sostuvo Bereciartua. El diseño aún podría sufrir modificaciones, plantea un lobby de acceso en la planta baja y locales comerciales en los niveles superiores. La Ciudad podría expropiar el edificio y pagar a sus propietarios un valor de mercado.

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La intención es que las escaleras, los ascensores y las escaleras mecánicas queden dentro de la construcción. “El objetivo sería que no pongamos más cosas en la calle”, explicó el ministro.

En cuanto a otros proyectos de movilidad, Bereciartua anticipó que el Trambús eléctrico comenzaría a operar en diciembre. El recorrido conectaría Pompeya, Acoyte y Rivadavia, Pacífico y Aeroparque, con una previsión de 60 mil pasajeros diarios.

“El Trambús une el sur con el norte”, sostuvo el funcionario. En ese marco, destacó la incorporación de iBus entre Retiro y La Boca, considerado por la Ciudad como su primera línea eléctrica. Bereciartua la definió como “nuestra cabecera de playa para lo que va a pasar ahora en diciembre”.

El sistema contará además con semáforos conectados a las unidades para extender la luz verde en determinados cruces. Según el ministro, esta herramienta permitirá aumentar hasta un 30% la velocidad promedio.

Entre las obras previstas en el corredor norte también aparece el Anillo Pampa. Su estructura llegará desde China en diciembre y la apertura está prevista para marzo, en las inmediaciones de la Avenida Pampa, la autopista Lugones y las vías del tren Belgrano Norte.

“Es un anillo de una cuadra y media de diámetro”, describió Bereciartua. La obra incluirá pasos para peatones y ciclistas, además de miradores y una recova.

Por último, el ministro mencionó trabajos en los alrededores de River, Ciudad Universitaria y el Parque de la Innovación. En ese sector, destacó la ampliación de la capacidad del puente Labruna.

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