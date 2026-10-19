AL HUESO transforma un edificio de Chacarita en una feria de arte viva con 28 proyectos, música en vivo y performances

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, un edificio de 1.100 metros cuadrados en el barrio porteño de Chacarita dejará de funcionar como un espacio convencional para convertirse en una feria donde el arte no se limita a colgarse en una pared. Durante tres días, cuatro pisos y 12 departamentos se convertirán en espacios de exhibición, encuentro y convivencia para artistas, galerías, editoriales, proyectos independientes y público. AL HUESO, organizada por Tacha, propone una experiencia que reemplaza el recorrido tradicional entre stands por un edificio habitado donde conviven performances, música en vivo, poesía, instalaciones, conversatorios y acciones participativas.

Con sede en Humboldt 1271, la feria reunirá 28 proyectos de arte contemporáneo distribuidos en distintos ambientes del edificio, donde cada espacio será escenario de intervenciones que desdibujan la frontera entre exhibición y experiencia. La experiencia corre al arte del formato habitual de feria para transformarla en una experiencia que atraviesa distintas disciplinas y convoca públicos diversos.

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Banquetes artísticos, música y poesía

La programación comenzará el viernes 30 de octubre con una de las propuestas más singulares del encuentro: Panzada de Arte, un banquete de arte comestible creado por Miriam Hecht junto al colectivo ecofeminista VIBRAMUJER. Más tarde llegará la presentación del libro Marcas que cuentan historias, de Sebastián Guerrini, y el cierre estará a cargo de Proyecto Siberia, una improvisación que combina poesía, electrónica, danza, chelo, sintetizadores y objetos sonoros.

Cerámica impresa en 3D, rituales y mapping

El sábado la feria ampliará aún más el abanico de experiencias. Habrá performances surgidas de la residencia Refugio Urbano, una acción de cerámica impresa en 3D con arcillas recolectadas en la Ciudad de Buenos Aires, una pegatina artística por el barrio organizada por Fina Estampa y el Banquete ritual erótico desobediente realizará una instalación de recipientes cerámicos eróticos con dulces y flores abierta a la participación del público.

La jornada también incluirá la presentación del poemario Las cosas obvias, un conversatorio sobre la materialidad del vidrio en el arte contemporáneo y RETRACTO II, una intervención de mapping y creación en vivo de Piero Vicente. El cierre llegará con El veneno y su antídoto, una videoperformance de Luca Rossi presentada por La Inversa.

Un domingo para participar

El último día apostará especialmente a la interacción con el público. La agenda incluirá activaciones performáticas de VIBRAMUJER, la presentación del libro Esa Pesada Carga del Silencio, un torneo participativo de rayuela, conversaciones sobre edición independiente y una performance que recupera el ritual del vino como experiencia colectiva.



El cierre llegará con una performance musical de Sarana Estrada, quien reinterpretará piezas de Charly García desde un cruce entre lírica y rock nacional.

Durante toda la feria permanecerá abierto un espacio dedicado a cortometrajes y obras audiovisuales que exploran la poesía visual, el cuerpo, la naturaleza y la experiencia humana, ampliando el recorrido más allá de las artes plásticas tradicionales.

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La propuesta no termina dentro del edificio. AL HUESO desarrolló además una estrategia de expansión hacia el espacio público mediante un podcast de cinco episodios realizado junto a Alucine, donde artistas, curadores y proyectos participantes reflexionan sobre nuevas formas de producir, comunicar y sostener el arte contemporáneo. Esa extensión también llegará a las calles de Buenos Aires con afiches intervenidos por Fina Estampa y pequeños huesos de cerámica creados por la artista Mara Riviello López, pensados como objetos para pegar, llevar o intervenir el territorio y prolongar la experiencia más allá de la feria.

Datos útiles

- Cuándo: del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

- Dónde: Humboldt 1271, Chacarita, Ciudad de Buenos Aires.

- Entradas: disponibles a través de la plataforma oficial de la feria.

cp

