AFFAIR 4: 34 galerías, entrada gratuita y obras desde $300.000 en una feria de arte contemporáneo en Retiro

En una temporada que reúne algunas de las principales ferias de arte de la ciudad de Buenos Aires, AFFAIR vuelve con una propuesta que busca ampliar las formas de acercarse al arte contemporáneo. Su cuarta edición se realizará del 28 de octubre al 1 de noviembre en Central AFFAIR, en el barrio de Retiro, con 34 galerías y proyectos, entrada libre y gratuita y una programación que combina exhibiciones, coleccionismo, música, performances y encuentros.

La feria tendrá como curador invitado a Marcelo Dansey, periodista, crítico y gestor cultural con experiencia tanto en el ámbito institucional como en el circuito privado del arte. Su propuesta parte de una idea: que una feria no sea solamente un espacio para comprar y vender obras, sino también una oportunidad para descubrir artistas, intercambiar ideas y establecer nuevas relaciones con la producción contemporánea.

“La palabra AFFAIR contiene una tensión que me interesa: aventura, deseo, complicidad y riesgo. Un affair, como una obra de arte, nos atrae, nos saca de un lugar conocido, nos inquieta, nos produce placer”, planteó Dansey.

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Marcelo Dansey

AFFAIR nació en 2023 como una asociación civil sin fines de lucro impulsada por galeristas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Desde 2025, la feria trabaja con un esquema de galerías “residentes” e “invitadas”: cada espacio con sede en el lugar convoca a otro y la programación se construye a partir de esas relaciones. En esta edición participarán proyectos de distintas ciudades argentinas y de países de la región, entre ellos Uruguay, Chile y Brasil.

La producción ejecutiva está a cargo de Oficina de Proyectos, mientras que la artista visual Aili Chen desarrolla el diseño espacial. La sede será nuevamente Central AFFAIR, ubicada en el entrepiso de Galerías Larreta, en una zona de Retiro vinculada a la historia cultural de la ciudad y al recuerdo de la llamada Manzana Loca, cuyo epicentro fue el Instituto Di Tella durante los años sesenta.

El diseño de esta edición recupera referencias al universo Mid-Century y busca que el espacio también forme parte de la experiencia de la visita.

Mi Primer AFFAIR: cómo comprar una primera obra de arte

Uno de los programas centrales será Mi Primer AFFAIR, pensado para quienes quieren acercarse al coleccionismo y todavía no dieron el paso de comprar una obra. La iniciativa ofrece asesoramiento y acompañamiento de galerías y especialistas para ayudar a los visitantes a encontrar piezas que les interesen.

La selección incluirá obras con precios que van desde los $300.000 hasta los $1.500.000. La propuesta parte de la idea de que iniciarse en el coleccionismo no requiere necesariamente una trayectoria previa ni conocimientos especializados: puede comenzar con el encuentro con una obra que despierte curiosidad o genere una conexión personal.

El programa busca que la compra no sea el único objetivo de la visita, sino una posibilidad que surja de conocer artistas, conversar con las galerías y descubrir diferentes lenguajes del arte contemporáneo. “Queremos que quien visite AFFAIR pueda comprar una obra pero que además se encuentre con algo inesperado: un artista que no conocía, una conversación, un ritmo, una atmósfera, una escena”, señaló Dansey.

Música, performances y encuentros: cómo será la experiencia

La edición de 2026 propone tres momentos para recorrer la feria. Entre las 13.30 y las 15 habrá un horario reservado para invitados especiales, coleccionistas e instituciones, con la posibilidad de conversar con las galerías en un ámbito más tranquilo.

La apertura general al público será de 15 a 21, mientras que el AFTER AFFAIR extenderá la experiencia hasta las 22, con música, DJ, performances y tragos. La propuesta apunta a combinar el recorrido por las obras con otras formas de encuentro, en un ambiente que invite a permanecer y compartir.

La programación busca que la feria funcione como un punto de contacto entre distintas comunidades vinculadas con el arte: desde profesionales y coleccionistas hasta visitantes que se acercan por primera vez a una galería.

Marcelo Dansey, el curador invitado de AFFAIR #4

Nacido en Chaco en 1973, Marcelo Samuel Dansey desarrolla una práctica que combina escritura, crítica, curaduría, gestión cultural, producción y performance. Como periodista publicó más de cien artículos en Revista Ñ y Clarín, y colaboró con medios especializados internacionales como Artforum, de Nueva York, y A-Desk, de Barcelona.

En 2010 fundó y coeditó Sauna, una revista digital que abordó la escena cultural porteña desde la crítica social, el periodismo gonzo y una perspectiva queer. Como curador y productor trabajó con instituciones y espacios independientes de Argentina y la región, entre ellos el Centro Cultural San Martín, la Casa de Victoria Ocampo, el Museo de Bellas Artes de Chaco y el Museo del Barro de Paraguay.

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Entre 2017 y 2025 coordinó, desde el Ministerio de Cultura de la Nación, el programa Plataforma Futuro y el Sector Artes Visuales del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA). Actualmente integra el equipo de coordinación del Museo Nacional de Bellas Artes. También creó Demi-Monde, una plataforma autónoma y nómade en la que conviven arte, fiesta y erotismo. En 2026 dirige las ferias ArteCo y AFFAIR.

Para Dansey, el arte es una forma de organizar el mundo y, al mismo tiempo, ponerlo en crisis. Desde esa mirada, su trabajo como curador busca generar las condiciones para que las obras existan, produzcan desplazamientos y propicien nuevos encuentros.

Cuándo y dónde es AFFAIR #4

La cuarta edición de AFFAIR se realizará del miércoles 28 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, con una preinauguración prevista para el martes 27.

Lugar: Central AFFAIR, San Martín 954 / Florida 971, entrepiso, barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

Horario general: de 15 a 21.

After Affair: de 19 a 22.

Entrada: libre y gratuita.

Más información: www.estoesunaffair.com.

AFFAIR coincidirá con otras ferias de la temporada artística porteña, entre ellas Pinta BAphoto y arteba, en una agenda que reunirá a galerías, artistas, curadores, coleccionistas e instituciones. En ese contexto, la feria propone una experiencia que combina el mercado del arte con el descubrimiento y la posibilidad de establecer nuevas formas de vínculo con las obras.

cp