Una subasta para apoyar al Museo Sívori: 37 artistas y obras de grandes nombres del arte argentino

El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori se prepara para la 25.ª edición de su Subasta Anual, una iniciativa organizada por la Asociación de Amigos Sívori para recaudar fondos destinados a sostener la programación artística y educativa de la institución. Este año, la subasta se realizará el 15 de octubre en Galería Azur, mientras que las obras podrán verse previamente del 8 al 15 de octubre.

El catálogo reúne piezas de 37 artistas, entre ellos Fernanda Laguna, Jorge Macchi, Yuyu Puleston, Luciana Lamothe, Jessica Trosman, Gabriel Chaile y Elba Bairon. La exhibición previa tendrá lugar en la sede de Galería Azur (Arroyo 981, CABA) y podrá visitarse todos los días de 12 a 19.

Obra de Osias Yanov

La propuesta cuenta con la curaduría de Carolina Pinciroli y Nicole Moisés y es impulsada por Abel Guaglianone, presidente de la Asociación de Amigos Sívori, junto con Teresa Riccardi, directora del museo. La Subasta Anual constituye la principal fuente de recaudación de Amigos Sívori y los fondos obtenidos permiten acompañar el desarrollo de la programación del museo, además de colaborar con actividades, talleres, encuentros, conservación y restauración.

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“El remate de Amigos Sívori es la principal recaudación y esos fondos son destinados para apoyar el desarrollo y la programación del año, como hicimos con las muestras del museo de este año, como la de Jorge Macchi, que fue muy importante, y la de Alejandra Seeber”, explicó Abel Guaglianone, presidente de la asociación.

Obra de Alejandra Seeber

Amigos Sívori también trabaja en la difusión de las actividades del museo y en la incorporación de nuevos socios y públicos. “Los talleres y encuentros para convocar a la gente tienen costos, como la conservación y la restauración, y en esas acciones también está presente la asociación”, agregó Guaglianone.

Una pareja de coleccionistas lleva su mundo privado a un museo público para que todos “entren a su casa”



La comisión directiva está presidida por Guaglianone, con Carolina Pinciroli como vicepresidenta y Silvina Rey como tesorera. Mariana Akian ocupa la secretaría. También la integran Paula González, Claudia Akian, Mercedes Pardo y Cynthia Partanian, junto con María Belén Ludueña como embajadora honoraria.

La edición 2026 de la subas reúne obras de 37 artistas y propone un catálogo que atraviesa distintas generaciones y lenguajes del arte argentino contemporáneo. La subasta tendrá tres modalidades de participación: presencial, bajo sobre y telefónica. Para esta última opción se habilitó el número 11 5708 9975.

La historia del Museo Sívori

El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori fue inaugurado en 1938 como Museo Municipal de Bellas Artes, Artes Aplicadas y Anexo de Artes Comparadas. En 1946 adoptó el nombre del pintor argentino Eduardo Sívori. Desde 1996 funciona en su sede definitiva frente al Rosedal, dentro del Parque Tres de Febrero. El edificio integra el parque como patio de esculturas y alberga un patrimonio de alrededor de 4.000 obras de arte argentino de los siglos XX y XXI.

La colección se conformó a partir de los antiguos Salones de Pintura, Escultura y Grabado, además de compras y donaciones posteriores. El museo también desarrolla una programación de exposiciones temporarias dedicada al arte moderno y contemporáneo.

Abel Guaglianone, Teresa Riccardi y Carolina Pinciroli

La Asociación de Amigos del Museo Sívori fue reactivada en 2025, impulsada por la directora del museo, Teresa Riccardi, y presidida por Abel Guaglianone. Su objetivo es canalizar donaciones privadas hacia un museo público para contribuir al sostenimiento de su programación artística y educativa.

Su primera acción consistió en financiar íntegramente una muestra inaugural. Desde entonces, la asociación también acompaña la difusión de las actividades del museo, la captación de nuevos socios y públicos y distintas tareas vinculadas con la conservación y restauración. La subasta anual se convirtió así en una de las principales herramientas para reunir recursos y fortalecer las actividades de la institución.

Artistas y galerías participantes:

1. Alejandra Seeber (Ruth Benzacar)

2. Jorge Macchi (Ruth Benzacar)

3. Fernanda Laguna (Nora Fisch)

4. Marina Daiez (Nora Fisch)

5. Osias Yanov (Nora Fisch)

6. Julieta Oro (Grasa)

7. Leo Batistelli (Del Infinito)

8. Nazareno Pereyra (De Souza)

9. Ángeles Ascúa (De Souza)

10. Fátima Pecci Carou (Cott)

11. Luciano Giménez (Cott)

12. Franco Fasoli (Cott)

13. Renata Molinari (Galería NN)

14. Yuyu Puleston (Galería NN)

15. Carla Grunauer (Piedras)

16. Santiago Gasquet (Piedras)

17. Unión Textiles Semillas (Linse)

18. Emilia Tessi (Casa Proyecto)

19. Virginia Vitar (Otto Galería)

20. Luciana Lamothe (Barro)

21. Agustina Woodgate (Barro)

22. Joaquín Boz (Barro)

23. Valentina Ansaldi (Quimera)

24. Ana Clara Soler (Quimera)

25. Edgardo Giménez (Lucas Kokogian)

26. Ulises Mazzuca (Lucas Kokogian)

27. Jessica Trosman (Crudo)

28. Yuyo Gardiol (Crudo)

29. Ariel Cusnir (Pasto)

30. Emilia Hendrich (Emilia Hendrich)

31. Elba Bairon (donación particular)

32. Gabriel Chaile (donación particular)

33. Flavia Da Rin (donación particular)

34. Andrés Paredes (donación particular)

35. Juan José Cambre (donación particular)

36. Amadeo Azar (donación particular)

37. Mirtha Dermisache (Coordenadas Art)

cp

Subasta del Museo Sívori: cuándo y dónde

Exhibición previa: del 8 al 15 de octubre de 2026, de 12 a 19.

Subasta: 15 de octubre de 2026, desde las 19.

Lugar: Galería Azur, Arroyo 981, CABA.

Modalidad: presencial, bajo sobre y telefónica.

Teléfono para participar: 11 5708 9975.

Entrada: libre y gratuita.

