Arte contemporáneo en Buenos Aires: arteba vuelve a La Rural con 70 galerías de 11 países

La Fundación arteba celebrará su 35º aniversario con una nueva edición de la feria, uno de los principales encuentros de arte contemporáneo de la Argentina. La feria se realizará del 6 al 8 de noviembre en el Pabellón Amarillo de La Rural, con jornadas de preapertura exclusivas los días 4 y 5.

La edición reunirá a 70 galerías y proyectos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Puerto Rico y Francia, con una selección que busca reflejar la diversidad de la escena contemporánea local y su diálogo con el circuito internacional.

Además de las obras y propuestas de las galerías participantes, arteba 2026 contará con distintas secciones curatoriales, un programa de conversaciones y un espacio dedicado especialmente al intercambio internacional.

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Una selección de galerías con distintas miradas

La Sección Principal fue seleccionada por un comité independiente integrado por Nicolás Barraza, director de galería Mite, Buenos Aires; Juan Eyheremendy, director de galería Vermelho, San Pablo; Florencia Giordana Braun, directora de galería Rolf Art, Buenos Aires; y las curadoras independientes Florencia Malbrán y Lara Marmor.

La selección incluye galerías de distintas generaciones y perfiles, entre ellas Alejandro Faggioni, Aninat Galería, Barro, Calvaresi, Centro de Edición, CONSTITUCIÓN, COSMOCOSA, COTT, Crudo, de Sousa Galería, Del Infinito, Diego Obligado Galería de Arte, El Mirador, Galería de las Misiones, Galería Maria Casado, Galería Palatina, Galería Sur, Grasa, Herlitzka & Co., Isabel Anchorena, Isla Flotante, Jorge Mara-La Ruche, La Mala, Linse, MC galería, Mite, Moria Galería, Mostra, NN, Nora Fisch, Ohno, PASTO, PIEDRAS, Piero Atchugarry Gallery, Quimera, Remota, Roldan Moderno, Rolf Art, Rubbers, Ruth Benzacar Galería de Arte, Selvanegra Galería, SUBSUELO, The White Lodge, TOMÁS REDRADO ART, Towphya, Valerie’s Factory, Via Margutta, W-galería y Witcomb.

La variedad de la selección permite reunir propuestas vinculadas con diferentes lenguajes, generaciones y búsquedas dentro del arte contemporáneo argentino y latinoamericano.

Utopia, una sección para ampliar el mapa del arte contemporáneo

La programación contará también con Utopia, una sección curada por el artista Juan José Cambre y el artista y curador independiente Santiago Villanueva.

El segmento reunirá a BAC, Departamento 112, Deskomunal Galería, Dicha, Fantasma, galería casa proyecto, Galería Cielo, Galería LADO D, GARRA, hipopoety, La Mesa, Palos, Pionera, Polvora, Satélite y Triple Frontera.

La propuesta incorpora proyectos y galerías que amplían el panorama de la feria y permiten acercarse a distintas formas de producción, circulación y exhibición del arte contemporáneo.

El diálogo internacional como eje

Otra de las propuestas que continuará en esta edición será Zona de Diálogo Internacional, un espacio que combina la participación de galerías extranjeras con un programa de charlas dedicado a analizar los desafíos, tensiones y posibilidades que atraviesa el arte contemporáneo argentino y latinoamericano dentro del nuevo escenario global.

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Participarán Galeria Vermelho, de São Paulo; Galerie Jocelyn Wolff, de París; 3+1 Arte Contemporânea, de Lisboa; Embajada, de San Juan de Puerto Rico; y Cecilia Brunson Projects, de Londres.

La presencia de estas galerías busca fortalecer el intercambio entre la escena argentina y distintos circuitos internacionales, además de generar conversaciones alrededor de las transformaciones que atraviesa actualmente el mercado y la producción artística.

Una feria pensada como una ciudad

Por quinto año consecutivo, el Estudio Torcello estará a cargo del diseño del masterplan de arteba. En esta edición, el proyecto ocupará 11.000 metros cuadrados del predio de La Rural.

El arquitecto Horacio Torcello propone modificar la experiencia habitual de recorrer una feria de arte. En lugar de organizar el espacio a partir de una sucesión de hileras y stands, el diseño incorpora plazas de descanso y puntos de encuentro que funcionan también como miradores.

“El corazón del plan es un recorrido pensado como organismo vivo antes que como grilla”, explicó Torcello. La intención consiste en que el visitante pueda detenerse, observar el conjunto desde diferentes perspectivas y establecer otros ritmos durante el recorrido.

El proyecto busca además que la feria pueda ser descubierta varias veces. Los caminos, las plazas y los espacios de encuentro fueron concebidos para ofrecer diferentes perspectivas a medida que el público vuelve sobre sus pasos.

“arteba dura pocos días, pero el plan está diseñado para que esos días den ganas de quedarse: no solo una feria para ver arte, sino un lugar para encontrarse con otros mientras se lo mira”, señaló el arquitecto.

arteba celebra 35 años

La nueva edición de arteba se inscribe en una trayectoria de 35 años de la Fundación arteba, vinculada con la promoción y el desarrollo del arte contemporáneo argentino.

La celebración tendrá lugar en un momento de creciente circulación internacional de artistas, galerías y proyectos latinoamericanos, y propone reunir en un mismo espacio distintas generaciones y escenas.

Durante cuatro jornadas, entre la preapertura del 4 y 5 de noviembre y la apertura general del 6 al 8, La Rural se convertirá en punto de encuentro para artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, profesionales del sector y público interesado en conocer las tendencias y debates que atraviesan el arte contemporáneo.

Con 70 galerías de 11 países, nuevas propuestas curatoriales y un diseño espacial que busca transformar la experiencia tradicional de una feria, arteba 2026 apuesta a celebrar su historia mientras amplía los modos de encontrarse con el arte contemporáneo.

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