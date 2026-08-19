Espacio Peces presenta una muestra con 12 artistas, performances, gastronomía y una intervención en la calle

Lejos de ser una muestra tradicional donde las obras se miran de lejos y en silencio, el proyecto "Presentarse: cuerpo, imagen y representación", la segunda edición del ciclo Poéticas del Encuentro que se lleva a cabo del 20 al 23 de agosto en Espacio Peces (Santa Elena 442), propone una experiencia viva.

A cargo de Sonia González, en la curaduría, y Rosario Cárdenas, en la dirección, la propuesta reúne a doce artistas consagrados que cruzan sus trabajos con performances, gastronomía y una fuerte interacción con el barrio.

Desde esa idea, Presentarse pone el foco en el acto de aparecer frente a los demás. La muestra aborda cómo se construye la identidad a través de una imagen, dónde se encuentra el límite entre una persona y un personaje y de qué manera el cuerpo, el deseo y el erotismo pueden convertirse en formas de vínculo.

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Fernando Coco Bedoya

La exposición estará dividida en dos salas. En la primera se podrán ver obras de Marcos López, Julio Lavallén, Daniel Santoro, Magdalena Jitrik, Alejandra Fenochio y Lux Lindner, con trabajos que cruzan la historia, la ficción, la memoria y la construcción de imaginarios. Entre las obras se encuentra El Pandenauta, de Alejandra Fenochio.

Lulú Jankilevich

Marcos López

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La segunda sala reúne trabajos de Nicola Costantino, Tomás Espina, Fernando Coco Bedoya, Santiago Erausquin y Lulú Jankilevich, que llevan la reflexión hacia la materia y el cuerpo. El deseo, la piel, las huellas y las transformaciones producidas por elementos como el fuego y la pólvora aparecen como soportes para hablar también de memoria.

A la propuesta se suma el trabajo de Martín Castillo Morales, quien interviene el baño de la galería y lo convierte en una cámara oscura. Su obra pone en juego cuestiones vinculadas con la mirada, el voyeurismo, el juego y la transgresión.

Como parte de la intención de convertir a Espacio Peces en un nodo cultural activo de Barracas, Presentarse incorpora otros espacios y propuestas del barrio. Entre ellos está Merde Bar, recientemente inaugurado en el lugar, que suma una experiencia gastronómica a cargo de François Kah y activa la cocina como parte de la propuesta artística.

También participa Konzept Studio, una mueblería de objetos vintage que funciona como espacio asociado.

Una noche para sacar el arte a la calle

El sábado 22 de agosto, de 20 a 00, la muestra tendrá su principal activación con Libertad & BuenGusto: Cabaret de arte pobre, edición HAPPENING, de Rodrigo Arena y Cande Pimient.

Su intervención comenzará en la calle, con una acción escénica en la vereda en la que participarán actores y vecinos vinculados al Circuito Cultural Barracas. Después, los performers ingresarán a Espacio Peces y desarrollarán sus acciones entre las obras y los visitantes.

Acto seguido, la edición HAPPENING reunirá a 15 performers del cabaret porteño e incluirá pole dance, burlesque, un bloque experimental y una pista de baile a cargo del DJ FMI. La noche también contará con una experiencia gastronómica performática de Merde Bar, desarrollada por François Kah.

Santiago Erausquin

Julio Lavallén

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A saber, la muestra podrá visitarse del 20 al 23 de agosto, con entrada libre y gratuita. La inauguración será el jueves 20 a las 19, mientras que viernes, sábado y domingo estará abierta de 15 a 19. La activación de Libertad & BuenGusto será el sábado 22, de 20 a 00, en Espacio Peces, Santa Elena 442, Barracas.

MV/fl