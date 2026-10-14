La oportunidad de ver a Wim Wenders en pantalla grande: diez películas restauradas llegan a la Sala Lugones

Para agendar al menos una de las fechas, para quienes no vieron ninguna de las películas de Wim Wenders y todas las posibles para los cinéfilos, llega “En las rutas de Wim Wenders”. Del jueves 15 al viernes 30 en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) se presenta la edición número 22 del Encuentro de Cine Europeo en Argentina con un programa integrado por diez películas del reconocido director alemán en copias 4K recientemente restauradas.

"Las alas del deseo"



El ciclo está organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con la Delegación de la Unión Europea en Argentina, la Embajada de Alemania en Argentina, el Goethe-Institut Buenos Aires y Fundación Cinemateca Argentina.

"Paris, Texas"



La agenda completa del ciclo Wenders

Jueves 15

Las alas del deseo

(Der Himmel über Berlin; República Federal de Alemania/Reino Unido/Francia, 1987)

Dirección: Wim Wenders

Con Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dos ángeles sobrevuelan Berlín, ciudad dividida por el ‘muro de la vergüenza’. Testigos impotentes que no pueden cambiar el curso de los acontecimientos sienten una gran compasión por los seres humanos. Uno de ellos, decidido a conocer los sentimientos de los mortales, se enamorará de una joven trapecista.

“Al principio no es posible describir nada más allá de un anhelo o un deseo. Así es cómo se empieza a realizar un filme, a escribir un libro, a pintar un cuadro, a componer una melodía, a crear algo. Uno tiene un anhelo. Uno desea que algo exista y entonces trabaja en eso hasta que eso existe. Uno quiere ofrecer algo al mundo, algo más verdadero, más hermoso, más esmerado, más útil, o simplemente algo diferente de aquello que existe. Y ya desde el principio, junto con el deseo, uno se imagina cómo debería ser ese ‘algo diferente’ o, al menos, puede verlo brillar. Entonces uno se pone en marcha hacia ese brillo, con la esperanza de no perder la orientación, u olvidarse o traicionar el deseo original. Y al final uno tiene una imagen o imágenes de algo; uno tiene una música, o algo que funciona de una manera nueva, o una historia, o esa extraordinaria combinación de todas estas cosas: un film. Lo que yo deseé y lo que vi brillar fue un film en y sobre Berlín”, explicó su obra Wim Wenders.

A las 20.30 horas (127’; DCP).

Viernes 16

El miedo del arquero al tiro penal

(Die Angst des Tormanns beim Elfmeter; República Federal de Alemania/Austria, 1972)

Dirección: Wim Wenders.

Con Arthur Brauss, Kai Fischer, Erika Pluhar.

Un arquero de fútbol pierde súbitamente la concentración en medio de un partido y es expulsado del juego. Confundido, vaga por la ciudad sin saber dónde ir y termina realizando acciones sin mucha explicación ni sentido. Conquista a la boletera de un cine y sin mediar razón alguna, la estrangula.

“El miedo del arquero al tiro penal le debe mucho a Hitchcock, más que ningún otro de mis filmes. Hitchcock también fue una inspiración para el libro de Peter Handke. Para la toma en que Bloch se despierta y ve su chaqueta colgando de una silla, usé la misma técnica que Hitchcock en el famoso plano de la torre en Vértigo; la cámara hace un travelling hacia adelante y simultáneamente un zoom hacia atrás. De la misma manera, la anciana que observa a Bloch en el ómnibus está sacada de La dama desaparece”, contó Wenders.

A las 18 horas (101'; DCP).

El amigo americano

(Der Amerikanische Freund; República Federal de Alemania/Francia, 1977)

Dirección: Wim Wenders

Con Bruno Ganz, Dennis Hopper, Lisa Kreuzer

El enigmático norteamericano Tom Ripley intenta poner a prueba la integridad de Jonathan Zimmermann, un humilde fabricante de marcos que padece una enfermedad terminal. Ripley le presenta a un gánster que le ofrece mucho dinero a cambio de que Jonathan trabaje para él como asesino a sueldo. En un principio rechaza la oferta, pero, al pensar en el precario futuro que espera a su mujer y a su hijo, acaba aceptando el trato. Adaptación de la novela El juego de Ripley, de Patricia Highsmith.

“Desde la primera vez que leí el libro de Patricia Highsmith, había algo que me incomodaba acerca de la aparición de la mafia. Traté de hacer que su presencia me resultara más comprensible, cambiando sus negocios de casinos por películas porno. Al menos podía imaginar eso, y además conocía algo sobre productores y distribuidores. Esa es también la razón por la cual los gánsteres en El amigo americano son interpretados por directores de cine: son los únicos canallas que conozco y los únicos que toman decisiones de vida o muerte con la misma liviandad que la mafia” dijo el director.

A las 20.30 horas (127'; DCP).

Sábado 17

Hasta el fin del mundo (Versión del director)

(Bis ans Ende der Welt; Alemania/Francia/Australia, 1991)

Dirección: Wim Wenders

Con William Hurt, Solveig Dommartin, Sam Neill, Jeanne Moreau.

Año 1999. Mientras conduce, una mujer choca con el automóvil de unos delincuentes que acaban de atracar un banco y la obligan a colaborar con ellos en el traslado del dinero a un lugar de París. En el trayecto, conoce a Sam, un fugitivo perseguido por la CIA, que le explica que los delitos que le imputan son falsos y que lo que en realidad quieren es arrebatarle un invento de su padre que permite revisar los sueños.

Se exhibe con un intervalo de 10 minutos.

A las 14.30 horas (288’; DCP).

El Papá Francisco y su manifiesto audiovisual dirigido por Wim Wenders



Paris, Texas

(EE. UU/República Federal de Alemania/Francia/Reino Unido, 1984)

Dirección: Wim Wenders

Con Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson

Un hombre camina por el desierto de Texas sin recordar quién es. Su hermano lo busca e intenta que recuerde cómo era su vida cuatro años antes, cuando abandonó a su mujer y a su hijo. A medida que va recuperando la memoria y se relaciona con personas de su pasado, se plantea la necesidad de rehacer su vida.

“En realidad, yo iba a hacer un filme mucho más complejo, porque originalmente había planeado viajar por toda América. Tenía en mente ir a Alaska y después al Medio Oeste y cruzar California y finalmente bajar hasta Texas. Una ruta en zigzag alrededor de América. Pero mi guionista, Sam Shepard, me convenció de que no lo hiciera. Dijo: ‘para qué todo ese zigzagueo. Podés encontrar toda América en el estado de Texas’. Viajé por Texas durante un par de meses y me di cuenta de que él tenía razón. Todo lo que yo quería estaba allí, en Texas: América en miniatura", reconoció Wenders.

A las 20.30 horas (148'; DCP).

Domingo 18

Buena Vista Social Club

(EE. UU./Alemania/Cuba/Francia, 1999)

Dirección: Wim Wenders

Con un pequeño equipo, Wim Wenders acompañó a su amigo Ry Cooder a La Habana para grabar un álbum con Ibrahim Ferrer y los músicos que habían colaborado en el disco Buena Vista Social Club (conocidos en Cuba como los Super-abuelos). El documental resultante de Wenders sigue a los músicos cubanos, desde su olvido hasta su éxito global, capturando el regreso a los escenarios.

A las 21 horas (105'; DCP).

Martes 20

Buena Vista Social Club

(EE. UU./Alemania/Cuba/Francia, 1999)

Dirección: Wim Wenders

A las 18 horas (105'; DCP).

Alicia en las ciudades

(Alice in den Städten; República Federal de Alemania, 1974)

Dirección: Wim Wenders

Con Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer

El periodista Phil Winter inicia un viaje por la ruta con la joven Alice. A través de esa travesía, exploran el autodescubrimiento y la conexión humana. Alicia en las ciudades marca el inicio de la icónica ‘Trilogía de la carretera’ de Wenders, que continúa con Movimiento falso (1975) y En el curso del tiempo (1976).

“La filmación de La letra escarlata (1973) fue un infierno, pero había en esa película una breve escena entre Rüdiger Vogler y la pequeña Yella Rottländer, un momento precioso, donde pensé que si la película hubiera sido todo así habría resultado una bendición. Después, durante el montaje, escuché ‘Memphis’, de Chuck Berry. La mayor parte de la canción, la letra da la impresión de referirse a una mujer, pero al final uno se entera de que está hablando de una nena de seis años. Entonces pensé: esa escena con Rüdiger y la pequeña Yella junto a esta canción harían un film. Así fue como nació Alicia en las ciudades”, evocó Wenders.

A las 21 horas (110'; DCP).

Miércoles 21

El estado de las cosas

(Der Stand der Dinge; República Federal de Alemania/EE. UU./Portugal, 1982)

Dirección: Wim Wenders

Con Patrick Bauchau, Allen Garfield, Isabelle Weingarten, Sam Fuller

Un equipo de cine rueda, en Portugal, una remake de un viejo filme de ciencia ficción sobre un holocausto nuclear. Pero pronto surgen problemas: primero se acaba el rollo de película y después desaparece el productor. El director, desesperado, empieza a temer que nunca terminará la película.

Al término de la proyección se llevará a cabo un conversatorio con el crítico cinematográfico Diego Lerer.

A las 17.30 horas (121'; DCP).

El miedo del arquero al tiro penal

(Die Angst des Tormanns beim Elfmeter; República Federal de Alemania/Austria, 1972)

Dirección: Wim Wenders

Con Arthur Brauss, Kai Fischer, Erika Pluhar

A las 21 horas (101'; DCP).

Jueves 22

El amigo americano

(Der Amerikanische Freund; República Federal de Alemania/Francia, 1977)

Dirección: Wim Wenders

Con Bruno Ganz, Dennis Hopper, Lisa Kreuzer

A las 17 horas (127'; DCP).

En el curso del tiempo

(Im Lauf der Zeit; República Federal de Alemania, 1976)

Dirección: Wim Wenders

Con Rüdiger Vogler, Hanns Zischler, Lisa Kreuzer

Un reparador de proyectores y un psicólogo atormentado viajan a lo largo de la frontera interior de Alemania. Su amistad creciente y las experiencias compartidas forman el núcleo de esta extraordinaria película de carretera.

“Durante el rodaje de Movimiento falso (1975), encontré locaciones que no podía usar porque la historia no las requería. Entonces decidí que mi próximo proyecto sería un film de viaje en donde pudiera incluir todo lo que me gustara y en donde tuviera la libertad de inventar el relato –literalmente– a medida que avanzáramos. Un film que pudiera cambiar totalmente aun cuando estuviéramos en la mitad del rodaje. No había guion, lo cual era exactamente lo que yo pretendía”. (Wim Wenders)

A las 20 horas (176'; DCP).

Viernes 23

Alicia en las ciudades

(Alice in den Städten; República Federal de Alemania, 1974)

Dirección: Wim Wenders

Con Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer

Al término de la proyección se llevará a cabo un conversatorio con el periodista cultural y crítico Javier Diz.

A las 17.30 horas (110'; DCP).

Tokyo-Ga

(República Federal de Alemania/EE. UU., 1985)

Dirección: Wim Wenders

Wenders viaja a Tokio en busca del legado de Yasujiro Ozu, uno de los grandes maestros del cine japonés. Fascinado por la capacidad de Ozu para retratar la humanidad en su esencia más pura, Wenders explora si algo de su obra aún permanece en la ciudad, veinte años después de su muerte. Pero el realizador alemán no se limita a reflejar lo que inspiró a Ozu, sino también a radiografiar un país en continua metamorfosis.

“Las películas de Ozu, tan japonesas, son al mismo tiempo universales. He podido reconocer en ellas a todas las familias del mundo entero y también a mi propia familia. Para mí, el cine no ha estado nunca, ni antes ni después de Ozu, tan cerca de su destino y de su misión: ofrecer una imagen del hombre del siglo XX, una imagen útil, verdadera, en la que el ser humano no sólo pueda reconocerse sino ante todo que le permita aprender algo sobre su propio ser” (Wim Wenders).

A las 21 horas (92'; DCP).

Sábado 24

Las alas del deseo

(Der Himmel über Berlin; República Federal de Alemania/Reino Unido/Francia, 1987)

Dirección: Wim Wenders

Con Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin

A las 17 horas (127’; DCP).

En el curso del tiempo

(Im Lauf der Zeit; República Federal de Alemania, 1976)

Dirección: Wim Wenders

Con Rüdiger Vogler, Hanns Zischler, Lisa Kreuzer

A las 20 horas (176'; DCP).

Domingo 25

Tokyo-Ga

(República Federal de Alemania/EE. UU., 1985)

Dirección: Wim Wenders

A las 15 horas (92'; DCP).

Paris, Texas

(EE. UU./República Federal de Alemania/ Francia/Reino Unido, 1984)

Dirección: Wim Wenders

Con Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson

A las 17.30 horas (148'; DCP).

El estado de las cosas

(Der Stand der Dinge; República Federal de Alemania/EE. UU./Portugal, 1982)

Dirección: Wim Wenders

A las 21 horas (121'; DCP).

Viernes 30

Hasta el fin del mundo (Versión del director)

(Bis ans Ende der Welt; Alemania/Francia/Australia, 1991)

Dirección: Wim Wenders

Con William Hurt, Solveig Dommartin, Sam Neill, Jeanne Moreau

Se exhibe con un intervalo de 10 minutos

A las 18 horas (288’; DCP).

Valor de las localidades: Entrada general $ 12.000 Estudiantes y jubilados $7.000.

Más información en el www.complejoteatral.gob.ar.

cp