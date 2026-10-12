“Enamorarse” cumple 42 años: el drama romántico que reunió a Robert De Niro y Meryl Streep

Robert De Niro y Meryl Streep, dos de los actores más reconocidos de Hollywood, compartieron en “Enamorarse” una historia sobre el deseo, la culpa y los límites de la vida en pareja. El drama dirigido por Ulu Grosbard llegará en 2026 a los 42 años de su estreno estadounidense, ocurrido el 21 de noviembre de 1984. Aunque su lanzamiento estuvo lejos de convertirse en un acontecimiento comercial, la película conserva el atractivo de reunir a ambos intérpretes alrededor de un conflicto cotidiano.

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Conocida por su título original, Falling in Love, la producción fue escrita por Michael Cristofer y distribuida por Paramount Pictures. Su propuesta se concentra en dos adultos que, mientras cumplen con sus obligaciones y sostienen sus respectivos matrimonios, descubren una conexión inesperada. La pregunta que atraviesa el relato es qué hacer cuando una nueva relación pone en tensión los compromisos asumidos.

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De qué trata “Enamorarse”, la película con Robert De Niro y Meryl Streep

El primer encuentro entre Frank Raftis, interpretado por De Niro, y Molly Gilmore, encarnada por Streep, ocurre durante las compras navideñas en una librería de Manhattan. Un tropiezo provoca que intercambien por error los paquetes que llevan para sus familias. Lo que parece una anécdota menor adquiere otro significado cuando vuelven a verse meses después.

Los viajes en tren facilitan ese reencuentro y abren un espacio de conversación dentro de sus rutinas. La familiaridad crece hasta convertirse en una atracción que ninguno puede ignorar. Sin embargo, ambos están casados, una circunstancia que transforma cada acercamiento en una decisión con consecuencias para otras personas.

Desde esa premisa, la película puede leerse como un drama sobre la distancia entre lo que alguien siente y lo que está dispuesto a hacer. El vínculo obliga a Frank y Molly a revisar sus certezas: las responsabilidades familiares, la lealtad y el deseo dejan de convivir sin fricciones. El interés del conflicto reside en esa incomodidad, que impide considerar el romance únicamente como una experiencia de felicidad.

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La ciudad también cumple una función narrativa. La librería, los trayectos ferroviarios y los lugares de encuentro permiten que una relación extraordinaria para sus protagonistas surja dentro de escenarios habituales. Esa combinación entre rutina y descubrimiento explica parte del atractivo de una historia que encuentra su punto de partida en un accidente tan sencillo como llevarse el regalo equivocado.

El reencuentro de De Niro y Streep después de “El francotirador”

“Enamorarse” volvió a reunir a sus protagonistas después de “El francotirador” (The Deer Hunter), la película de Michael Cimino estrenada en 1978. Paramount destacó esa reunión en la presentación del drama romántico, cuyo eje dependía de la capacidad de ambos actores para construir una relación creíble.

Para De Niro, Frank ofrecía un terreno distinto del asociado a sus personajes más violentos o intimidantes. Aquí, el conflicto pasa por la vacilación de un hombre que debe reconocer sus sentimientos y afrontar sus efectos. Streep, por su parte, interpreta a una mujer cuya cercanía con Frank convierte una coincidencia en un problema que atraviesa su vida privada.

El reparto incluye, además, a Harvey Keitel, Dianne Wiest, Jane Kaczmarek y David Clennon. Su presencia amplía el entorno de la pareja central y permite situar el enamoramiento dentro de una red de matrimonios, amistades y obligaciones.

Cómo le fue en taquilla y qué dijeron los críticos

La presencia de dos grandes figuras no se tradujo en un éxito comercial. Box Office Mojo registra una recaudación de 11.129.057 dólares en Estados Unidos y Canadá, con un estreno inicial de aproximadamente 2,3 millones. La cifra corresponde al mercado norteamericano: la base consultada no aporta ingresos internacionales que permitan establecer un total mundial completo.

La recepción crítica tampoco fue uniforme. Roger Ebert le otorgó dos estrellas sobre cuatro y cuestionó aspectos del guion, aunque reconoció momentos en los que la interacción de los protagonistas funcionaba. Esa evaluación ayuda a entender por qué el prestigio del elenco no alcanzó para garantizar una valoración favorable de la película en su conjunto.

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Las comparaciones con “Breve encuentro” (Brief Encounter), el filme de David Lean de 1945, acompañaron su recepción. Ambas historias abordan el acercamiento entre personas comprometidas con otras parejas. Sin embargo, el catálogo del American Film Institute recoge una aclaración importante: Cristofer sostuvo que “Enamorarse” no era una remake, por lo que resulta más preciso hablar de afinidades temáticas que presentarla como una adaptación directa.

Por qué volver a ver “Enamorarse” a más de cuatro décadas del estreno

Su aniversario permite revisitar una faceta menos habitual de De Niro y un nuevo encuentro cinematográfico con Streep. Más allá de la etiqueta de “clásico romántico”, que supone una valoración, la película ofrece un conflicto reconocible: la aparición de un sentimiento que obliga a reconsiderar una vida aparentemente organizada.

El paso del tiempo también invita a observar cómo representa las responsabilidades afectivas. Frank y Molly deben enfrentarse a algo más que la posibilidad de estar juntos: necesitan decidir cómo responder por aquello que su relación modifica. Allí se encuentra el núcleo de “Enamorarse”, un drama cuyo interés permanece ligado a las decisiones difíciles que siguen a un encuentro inesperado.