El próximo miércoles 14 de octubre llega a Disney+ “VisionQuest” una nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel que se centrará en Visión, el androide creado por el magnate Tony Stark que había sido asesinado y reconfigurado. A través de 8 capítulos, el ex vengador deberá descubrir quién quiere ser en esta nueva vida.

La serie es una secuela directa de “WandaVision” y “Agatha All Along” y será el cierre de esta trilogía. Está protagonizada por Paul Bettany y cuenta con el regreso de James Spader en el papel el Ultrón, el villano de la segunda entrega de “Los Vengadores”, quien tendrá un rol fundamental en la historia de Visión.

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De qué tratará VisionQuest: la nueva serie de Marvel a estrenarse en Disney+

La serie relata la historia de Visión luego de los acontecimientos de “WandaVision”. Esta nueva versión del héroe tiene todos los recuerdos de la anterior, pero aún debe descubrir qué significan para él. Mientras tanto, se mantiene el las sombras e intenta escapar de quienes buscan su cabeza junto a Shepard, un joven que podría ser la reencarnación de uno de sus hijos.

Paul Bettany es el protagonista de la nueva serie de Marvel, "VisionQuest".

En este viaje de autodescubrimiento no está solo, sino que convive con otras inteligencias artificiales en el Espacio Mental, una mansión virtual en la que conviven todas ellas. Entre ellas se encuentran J.A.R.V.I.S, F.R.I.D.A.Y, E.D.I.T.H. y Ultrón, quien intentará influenciar al androide.

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VisionQuest: por qué tardó tanto en estrenarse

“VisionQuest” fue anunciado originalmente en octubre de 2022, época en la que Marvel Studios atravesaba un período difícil, ya que comenzó a recibir fuertes críticas por la saturación de contenidos y producciones de baja calidad, comparadas con las películas a las que el UCM tenía acostumbrados a los fanáticos.

El momento más duro de esta época llegó con el estreno de “Ant-Man: Quantumania” y “The Marvels", películas que provocaron dudas financieras y generaron que Disney busque un cambio de rumbo con las historias de la compañía. Asimismo, las huelgas de guionistas y actores en 2023 provocaron la paralización momentánea de distintas producciones.

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El showrunner y director de la serie, Terry Matalas, ausmio el cargo en 2024 y se encargó de rediseñar tanto la trama, como el s​et. Finalmente, el rodaje de “VisionQuest” comenzó el marzo de 2025 y finalizó en julio de ese mismo año, en los Estudios Pinewood de Londres.

JSM