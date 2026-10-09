El amor que dio origen a los Bridgerton tendrá su propia serie en Netflix

Netflix y Shondaland anunciaron una nueva precuela de Bridgerton centrada en la historia de amor entre la joven Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, los padres de los ocho hermanos protagonistas de la serie. La producción tendrá formato de miniserie y llevará a la pantalla una etapa anterior a los acontecimientos de la ficción principal. El anuncio se conoció el 8 de octubre, mientras avanza la producción de la quinta temporada.

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La propuesta desplazará el foco de los romances de los hijos hacia la relación que dio origen a la familia. Violet, conocida por acompañar las decisiones sentimentales de sus descendientes, será esta vez la protagonista de su propia historia.

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De qué tratará la precuela de Bridgerton sobre Violet y Edmund

La nueva ficción contará cómo Violet Ledger conoció y se enamoró de Edmund Bridgerton. Así lo confirmó Shondaland, que presentó el proyecto como una exploración de los orígenes de la matriarca, interpretada por Ruth Gemmell en la serie principal.

El relato permitirá conocer a Violet durante su juventud, antes de convertirse en la madre y viuda que los espectadores identifican en Bridgerton. El vínculo con Edmund, evocado en la saga como una relación decisiva para ella, ocupará el centro de la narración.

La elección de estos personajes también recupera un antecedente fundamental para la historia familiar: la muerte de Edmund y la huella que dejó en su esposa y sus hijos. Shondaland recordó ese hecho al presentar la producción, aunque no detalló qué período abarcarán los episodios ni hasta dónde avanzará el relato de la pareja.

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Por ahora, la información confirmada se concentra en la juventud de Violet y su romance con el vizconde. No se difundió una sinopsis extensa que permita conocer los conflictos específicos, los personajes secundarios o la estructura temporal de la miniserie.

El anuncio de Netflix con la voz de Lady Whistledown

La presentación del proyecto recurrió a uno de los recursos más reconocibles de la franquicia: un mensaje firmado por Lady Whistledown, la cronista de los acontecimientos sociales y sentimentales de ese universo.

Según el comunicado reproducido por Noticias Argentinas, Netflix acompañó la novedad con una imagen promocional de un cuadro de Violet y Edmund. El mensaje invitó a los seguidores a dirigir su atención hacia la matriarca y anticipó que su historia de amor tendrá una serie propia.

La comunicación mantuvo el tono de las cartas de Whistledown y dejó las próximas novedades para futuros anuncios. Aunque el texto aludió a la llegada de la historia a la pantalla, no incluyó un calendario de lanzamiento.

Shonda Rhimes y el equipo detrás de la nueva serie

Shonda Rhimes y Nicholas Nardini serán los guionistas, responsables creativos y productores ejecutivos de la precuela. Tom Verica estará a cargo de la dirección y también ejercerá como productor ejecutivo, junto con Betsy Beers. El proyecto pertenece a Netflix y Shondaland.

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Rhimes ya estuvo detrás de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, la primera serie derivada de la franquicia. La nueva producción retomará la idea de explorar el pasado de una figura central, esta vez a través de la juventud y el romance de Violet.

Ese antecedente permite ubicar la propuesta dentro de la expansión de la saga, aunque todavía no se informó si compartirá con La reina Charlotte recursos como los saltos entre distintas etapas de la vida de sus protagonistas.

Cuándo se estrena la precuela de Bridgerton y quiénes la protagonizarán

La nueva serie todavía no tiene fecha de estreno ni actores anunciados para interpretar a la pareja joven. Tampoco se comunicó un título definitivo: Shondaland la identifica, por el momento, como Untitled Bridgerton Project, es decir, un proyecto de Bridgerton aún sin título.

La presencia de Ruth Gemmell como Violet en la ficción principal no implica, por sí sola, su participación en esta miniserie. El anuncio no precisó si habrá escenas de la matriarca adulta ni confirmó regresos de intérpretes.

Qué se sabe de la quinta temporada de Bridgerton

En paralelo a la precuela, la quinta temporada de Bridgerton se encuentra en producción en las afueras de Londres y llegará en 2027, según informó Netflix. Los nuevos episodios estarán protagonizados por Francesca y Michaela Stirling, interpretadas por Hannah Dodd y Masali Baduza.

La temporada seguirá una segunda oportunidad amorosa para Francesca después de la muerte de su esposo, John Stirling. La historia comenzará dos años después de esa pérdida y tendrá la primera relación central entre personas del mismo género de la serie.