Las historias de época continúan su liderazgo en las tendencias de las principales plataformas de streaming. Netflix, gran conocedor de este género y responsable de proyectos como “Bridgerton”, estrenó “Al Este del Edén”, una miniserie protagonizada por Florence Pugh que transporta a los usuarios a finales del siglo XIX.

La serie fue dirigida por Zoe Kazan y está basada en la novela homónima de John Steinbeck. Esta no es la primera adaptación del libro al lenguaje audiovisual, sino que el abuelo de la directora, Elia Kazan, realizó en 1955 una película basada en la misma historia y recibió 4 nominaciones a los premios Oscar.

Netflix: las películas que dejarán el catálogo argentino en octubre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A pesar de que no está basada en hechos reales, Steinbeck se inspiró en su propia historia familiar para crear a algunos de los personajes. Los Hamilton, protagonistas en el libro, se basan en los antepasados del autor, que comparten el mismo apellido y de los que extrajo recuerdos, rasgos de personalidad y relatos para crear a la familia ficticia.

De qué trata Al Este del Edén de Netflix

La serie de Netflix transcurre desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. La historia presenta a los hermanos Adam y Charles Trask, que trabajaban como granjeros en la costa Este de Estados Unidos hasta que apareció Cathy Ames, una mujer ensangrentada que no solo convivirá con ellos, sino que también se casará con Adam.

Ambos dan a luz a los gemelos Cal y Aron, que se convierten en el núcleo central de esta familia repleta de secretos. Charles intentará romper el matrimonio de su hermano, mientras que los secretos de Cathy, las elecciones del pasado y la rivalidad entre los Trask podrían arruinar la estabilidad de la familia.

Al Este del Edén: Las diferencias entre la miniserie y la novela

La directora explicó que, debido a los tiempos acotados de la miniserie, que dura 7 horas, debieron realizarse varios cambios respecto a los acontecimientos del libro. Por ejemplo, el libro se centra mayormente en las vivencias de Samuel y Liza Hamilton, cuando en la serie se convirtieron en personajes de apoyo con apariciones esporádicas.

Halloween en Netflix: las películas de terror para ver durante octubre

En el caso del proyecto de Netflix, la historia se enfoca en Cathy Ames y los hermanos Trask, interpretados por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist. Por otro lado, en la novela también aparece una de las hijas de los Hamilton, Olive, que tuvo 4 hijos, entre ellos, la madre del autor. No obstante, estos personajes no aparecen en la serie.

JSM