Máquina de Guerra: la película más vista de Netflix en 2026, se reprodujo 147 millones de veces

El éxito masivo de Máquina de Guerra no tomó por sorpresa a la directiva de Netflix, aunque las cifras superaron las proyecciones más optimistas dentro de la industria cinematográfica. La directora de contenidos, Bela Lajaria, destacó que “registrar casi 147 millones de reproducciones en tan poco tiempo refleja que las audiencias internacionales buscan experiencias viscerales, llenas de adrenalinas y de alta factura de nuestra plataforma”.

La película de acción combina la intensidad del entrenamiento de operaciones especiales con el suspenso survival del cine fantástico. La popularidad sin precedentes responde a tres factores claves: el gancho nostálgico de la acción “old school”, el potencial de franquicia confirmado y la aceptación del público.

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El respaldo absoluto de ejecutivos y fanáticos, Máquina de Guerra no sólo se erige como la película líder de Netflix en 2026, sino que marca el inicio de una potente saga de acción militar y ciencia ficción para la era del streaming.

La producción no sólo conquistó los rankings globales en más de 90 países durante semanas consecutivas, sino que también se confirmó el desarrollo de una secuela. Dirigida y coescrita por el guionista australiano, Patrick Hughes, quién se destacó como director de ‘El guardaespaldas del sicario’ en 2017.

El actual co-director ejecutivo de Netflix desde 2020, Theodore Anthony Sarandos, enfatizó que “la respuesta del público a nivel global confirmó que 'Máquina de Guerra' es ya una franquicia clave para nosotros. La combinación de acción clásica con elementos de ciencia ficción resonó de forma universal en todas las regiones”.

Además, Sarandos, argumentó: “Por esta razón, ya hemos dado luz verde al desarrollo de su secuela junto al equipo creativo liderado por Patrick Hughes”.

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Alan Ritchson y su protagónico en Máquina de Guerra

El verdadero motor que impulsa este arrollador éxito de audiencia es, sin duda, Alan Ritchson y su protagónico en Máquina de Guerra. Reconocido mundialmente por liderar la exitosa serie ‘Reacher’, el imponente actor estadounidense consolida con esta entrega su estatus como una de las grandes estrellas de acción del cine contemporáneo.

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En la trama, Ritchson interpreta a "81", un curtido e ingenioso ingeniero de combate del Ejército de los Estados Unidos que lidera a un equipo de reclutas en la fase final y más exigente del proceso de selección para ingresar a los emblemáticos Rangers.

En la última fase del implacable programa de entrenamiento, los candidatos deben luchar por mantenerse fuera del alcance de una enorme y misteriosa máquina de matar. Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney y Esai Morales también protagonizan este espectáculo de ciencia ficción, que acumuló 147 millones de visualizaciones.

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Lo que iniciaba como un riguroso ejercicio de entrenamiento militar en medio del bosque se convierte bruscamente en una encarnizada lucha por la supervivencia cuando irrumpen en su zona de operaciones con una mortífera amenaza mecanizada de origen extraterrestre.

PM / EM