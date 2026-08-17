Vuelve un clásico de la infancia: Camp Rock 3 se estrenó en Disney+ con un nuevo elenco y el regreso de sus figuras originales

A 18 años del estreno de su primera entrega, la histórica franquicia musical regresa a la pantalla de Disney+ con el lanzamiento de Camp Rock 3. La película busca reconectar con la audiencia nostálgica que siguió el fenómeno durante su adolescencia a finales de los años 2000, al tiempo que intenta cautivar a una nueva generación de espectadores. La trama vuelve a situar la acción en el icónico campamento de verano, ahora bajo la dirección de Connie, la madre de Mitchie Torres, reuniendo a una nueva camada de artistas emergentes.

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La historia, dirigida por Verónica Rodríguez y con guion de Eydie Faye, gira en torno a una misión crucial liderada por la banda Connect 3. Shane, Jason y Nate continúan consolidados como referentes del pop-rock internacional, pero ante la pérdida inesperada de su grupo telonero previo a una gran gira, deciden regresar a las instalaciones del campamento para seleccionar personalmente al solista que los acompañará en la carretera.

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Nuevos talentos, nostalgia y el regreso de los íconos originales

El largometraje presenta a una renovada grilla de personajes centrales integrados por Sage, Fletch, Desi, Rosie y Cliff, cuyos perfiles y dinámicas remiten a la esencia de los protagonistas originales.

La propuesta mantiene el foco en el valor de la amistad, el trabajo en equipo y la superación personal, combinando secuencias musicales con momentos de humor a cargo de figuras secundarias como Lark, la representante de la banda, y un grupo de influencers rivales liderado por el personaje de Madison.

El largometraje presenta a una renovada grilla de personajes centrales integrados por Sage, Fletch, Desi, Rosie y Cliff, cuyos perfiles remiten a la esencia de los protagonistas originales

El gran atractivo para los fanáticos históricos reside en la participación activa de los Jonas Brothers y Demi Lovato, quienes ejercen como productores ejecutivos del proyecto. Mientras que Nick, Joe y Kevin retoman sus papeles de los hermanos Gray, la cantante estadounidense confirmó una aparición especial en formato de cameo, reeditando en pantalla la química que caracterizó a las producciones de 2008 y 2010.

Banda sonora renovada y lanzamiento oficial

La banda sonora del film equilibra composiciones inéditas con revisiones de las canciones más populares de la saga. El nuevo elenco interpreta versiones actualizadas de éxitos emblemáticos como Play My Music y We Rock, apelando de forma directa a la memoria emotiva del público.

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Disponible en la plataforma desde el viernes 14 de agosto, el lanzamiento en la Argentina estuvo acompañado por una activación temática organizada por la franquicia en el barrio porteño de Palermo. El evento recreó la experiencia del campamento con sesiones de música en vivo, espacios interactivos y actividades vinculadas al universo de la película.

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