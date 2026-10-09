Las películas animadas que marcaron una época y hoy se pueden volver a ver en streaming

Las películas animadas ocuparon un lugar especial en la infancia de millones de personas. Con historias de amistad, aventuras, humor y personajes que trascendieron la pantalla, algunas producciones lograron mantenerse vigentes mucho después de su estreno y conquistaron también a nuevas generaciones.

Con el crecimiento de las plataformas de streaming, volver a esos clásicos resulta más sencillo. Disney+ y Netflix reúnen en sus catálogos argentinos varias de las películas que marcaron las décadas de 1990 y 2000, desde las primeras aventuras de Pixar hasta las comedias animadas que se convirtieron en fenómenos culturales.

“Toy Story”: La película que cambió la animación por computadora

Estrenada en 1995, “Toy Story” ,marcó un antes y un después en la historia del cine animado al convertirse en el primer largometraje realizado íntegramente con animación por computadora. La película presenta a Woody, un vaquero de juguete que debe adaptarse a la llegada de Buzz Lightyear, una figura de acción que cree ser un verdadero guardián espacial.

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La historia combina humor, aventura y amistad, pero también aborda los celos, los cambios y el miedo a dejar de ser importante para alguien. El vínculo entre Woody y Buzz se convirtió en uno de los elementos centrales de una franquicia que continuó durante décadas. La película y sus secuelas acompañaron a distintas generaciones y consolidaron el lugar de Pixar dentro de la industria cinematográfica.

Buscando a Nemo: una aventura bajo el mar que conquistó al público

Estrenada en 2003, “Buscando a Nemo” sigue la historia de Marlin, un pez payaso que emprende un largo viaje por el océano para encontrar a su hijo, Nemo, después de que un buzo lo captura y lo lleva a una pecera. En el camino conoce a Dory, una pez cirujano que lo acompaña pese a sus dificultades para recordar algunas cosas.

La película se destacó por su universo submarino, sus personajes y una historia que combina comedia con una mirada sobre los vínculos familiares. También dejó personajes memorables, como las tortugas marinas y los tiburones. Con el paso de los años, se convirtió en una de las producciones más reconocidas de Pixar y tuvo una continuación con “Buscando a Dory”, estrenada en 2016.

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Los Increíbles: la familia de superhéroes que conquistó a una generación

En 2004, Pixar estrenó “Los increíbles” una película que combinó el género de superhéroes con una historia familiar. La trama presenta a Bob Parr, conocido como Mr. Increíble, y a su esposa Helen, Elastigirl, quienes deben dejar atrás sus antiguas identidades heroicas para llevar una vida aparentemente normal junto con sus hijos.

La tranquilidad se altera cuando Bob recibe una misión secreta que lo lleva a enfrentarse a una nueva amenaza. A partir de ese momento, toda la familia debe poner en práctica sus habilidades para superar el peligro. La película se destacó por sus secuencias de acción, su humor y la manera en que retrató los desafíos de la vida familiar, y tuvo una secuela que llegó a los cines en 2018.

La era de hielo: la aventura prehistórica que conquistó a chicos y grandes

En 2002 llegó a cines “La era de hielo”, una película ambientada en una época prehistoria en la que un mamut llamado Manny, un perezoso llamado Sid y un tigre dientes de sable llamado Diego terminaron formando un grupo inesperado. Juntos emprenden un viaje para devolver un bebé humano a su familia, mientras atraviesan distintos peligros y aprenden a confiar entre sí.

Uno de los grandes atractivos de la producción fue su combinación de aventura y comedia, además de la presencia de Scrat, la ardilla obsesionada con conseguir una bellota, que protagonizó algunas de las escenas más recordadas de la franquicia. El éxito de la primera entrega impulsó nuevas películas y convirtió a sus personajes en parte de la cultura popular de los años 2000.

Aunque fueron estrenadas en distintas épocas, estas producciones comparten una característica: sus historias no quedaron limitadas al público infantil. La amistad, la familia, la identidad y la superación de los miedos son algunos de los temas que explican por qué siguen encontrando espectadores años después de su llegada a los cines.