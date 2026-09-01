Pablo Temes presenta “Cuadros pintados a mano” en la Galería de Arte del Banco Nación

El artista Pablo Temes, pintor, ilustrador y director de arte de Editorial Perfil, inaugurará este miércoles 2 de septiembre la muestra “Cuadros pintados a mano” en la Galería de Arte Alejandro Bustillo del Banco Nación. La exposición reúne obras realizadas a lo largo de más de dos décadas, con una mirada sobre Buenos Aires, sus barrios, sus trabajadores y escenas de la vida cotidiana, especialmente en Barracas, La Boca y la zona ribereña.

Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y discípulo del reconocido maestro Osvaldo Attila, Pablo Temes desarrolló una trayectoria que atraviesa distintos lenguajes del arte.

Como director de Arte de Editorial Perfil, Temes es el creador de buena parte del universo visual de sus publicaciones y, especialmente, de las tapas del Diario Perfil y de la revista Noticias, además de los dibujos que acompañan las columnas políticas y otros contenidos editoriales. Su trabajo contribuyó a construir una identidad gráfica reconocible dentro del periodismo argentino.

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En paralelo a su actividad en los medios, Temes desarrolló durante más de veinte años una producción pictórica centrada en la ciudad y en sus habitantes. Esa mirada es la que ahora llega a la Galería de Arte Alejandro Bustillo, ubicada en el hall principal de la Casa Central del Banco Nación, en Rivadavia 325, CABA.

“Cuadros pintados a mano” propone un recorrido por una Buenos Aires atravesada por el color, con particular atención a los barrios del sur porteño.

Con una paleta intensa y una pincelada expresiva, sus obras abordan también el mundo del trabajo y la experiencia urbana.

En piezas como “Los Laburantes (A Berni)”, el artista homenajea a Antonio Berni a través de una escena de transporte público poblada de rostros anónimos, mientras que otros trabajos se detienen en la intimidad de los barrios porteños y en acontecimientos de la historia reciente.

La muestra será inaugurada este miércoles 2 de septiembre a las 12 y podrá visitarse hasta el viernes 30 de octubre, de lunes a viernes, de 10 a 15. La entrada es libre y gratuita.

RM/ff