Este jueves 7 de mayo, el Centro Cultural Recoleta inaugura "Escenarios de una Poética Silenciosa", la trigésima muestra de Pablo Temes, una de las más nutridas y personales de su carrera. Con curaduría del pintor Daniel Santoro, la exposición reúne 34 obras, varias inéditas, que trazan un recorrido por quince años de una producción que oscila entre el rigor político del dibujo editorial y la poética más íntima de la pintura.

Temes es una figura doble: el mismo hombre que firma las tapas de la revista Noticias y las caricaturas del diario Perfil desde hace cuatro décadas y un artista plástico con obra en colecciones privadas de varios países. "Escenarios de una Poética Silenciosa" es, en cierto modo, la síntesis de esa dualidad: un universo donde la observación política se transforma en metáfora visual y la metáfora se vuelve, a su vez, sistema.

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Un Hopper porteño

El mundo visual de Temes tiene referencias reconocibles como la melancolía estática de Edward Hopper, la intensidad cromática del fauvismo figurativo, pero no las copia: las traduce. Sus escenas pertenecen a Buenos Aires con la misma certeza con que pertenecen a ningún lugar en particular. Barracas, una merienda de infancia, las fachadas desgastadas de un almacén de barrio: todo cabe en ese espacio liminal que la obra de Temes habita entre el sueño y la memoria.

Ciclistas que parecen escapar de algo, personas sin hogar iluminadas por la frialdad de un televisor LED, calesitas que giran como el tiempo. Hay en esa economía de sentido una sofisticación que no necesita subrayarse.

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"En su ruinosa y agitada existencia, las identidades que Pablo construye aparecen apresadas en una cierta soledad, controlada, incluso compartida, pero no vivida en comunidad. Inmersos en el piloto automático del día a día, estos cuerpos exponen descarnadamente microhistorias de alienación y ensimismamiento donde probablemente nos encontremos”, apunta la historiadora de arte Yamila Valeiras.

Temes no pinta el afuera, pinta el adentro proyectado hacia el afuera. Sus figuras, a veces híbridas, entre lo animal y lo humano, no protagonizan escenas sino que las padecen. Son cuerpos en tránsito, atrapados en la velocidad de una modernidad que no eligieron.

Santoro como curador: una elección con peso propio

La presencia de Daniel Santoro en la curaduría no es un dato menor. Pintor de enorme gravitación en el arte argentino contemporáneo, Santoro aporta a esta muestra una mirada que conoce de primera mano el territorio que Temes transita: la Argentina como escenario simbólico, el color como argumento político, la figura humana como vehículo de una idea mayor que ella misma. La dupla tiene sentido estético e intelectual.

La exposición puede visitarse en la Sala 13 del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA). La entrada es gratuita.

Sobre el artista

Pablo Temes es egresado de la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón. Lleva 40 años como Director de Arte de Editorial Perfil, donde es responsable de las portadas de la revista Noticias y las caricaturas del diario Perfil. Su obra plástica ha sido exhibida en más de 30 oportunidades e integra colecciones privadas en Argentina y el exterior. "Escenarios de una Poética Silenciosa" es su trigésima muestra individual.

Inauguración: Jueves 7 de mayo, 18:00 h.

Lugar: Sala 13, Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA). ● Cierre: Domingo 7 de junio.

Entrada: Libre y gratuita.

