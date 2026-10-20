El Ciclo Lectivo 2026 está por llegar a su fin, pero la fecha de término varía según la provincia. Según el calendario escolar oficial, casi todas las jurisdicciones comparten la misma fecha de fin de cursada, a excepción de 4 de ellas, que cuentan con modificaciones.

El Consejo Federal de Educación (CFE) estableció un calendario de 190 días de clase para este ciclo lectivo. Además, fue fundamental el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 en el secundario. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires está habilitada la inscripción al próximo ciclo desde el 5 de octubre.

Inscripción escolar 2027: cuándo y quiénes deben hacer la preinscripción en la Ciudad de Buenos Aires

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Provincia por provincia: cuándo finaliza el ciclo lectivo 2026

La gran mayoría de provincias, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), terminará el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre. Las jurisdicciones que adhieren a esta fecha son Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

No obstante, hay algunos casos excepcionales que establecieron su propio día de finalización de cursada. Por ejemplo, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en Mendoza, las clases terminarán el martes siguiente, es decir, el 22 de diciembre. Por otro lado, en La Pampa finalizarán el miércoles 23.

Secundaria 2027 en Chaco: abre la preinscripción y se podrán elegir hasta dos escuelas

Finalmente, la primera provincia en terminar el Ciclo Lectivo 2026 es Formosa, que tiene como fecha de cierre el jueves 17. Con esto, se confirma que los estudiantes cursarán hasta la segunda quincena de diciembre, donde se concentra el cierre del año escolar.

JSM/MSS