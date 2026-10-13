A poco más de dos meses de comenzar su mandato como presidenta del Perú, Keiko Fujimori hizo una apuesta fuerte por el orden y la disciplina social este lunes, al presentar los nuevos lineamientos educativos. "El orden no solamente es en las calles, el orden también tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas”, manifestó la jefa de Estado en un acto en una escuela del distrito de Chaclacayo, en los suburbios de Lima.

En esa línea, Fujimori anunció nuevas medidas disciplinarias asociadas al comportamiento en la escuela, incluyendo regulaciones del aspecto físico personal y el uso de dispositivos digitales.

"Keiko Fujimori va a traer orden, pero también autoritarismo"

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Según expresó, estas nuevas medidas buscan combatir el bullying, recuperar la autoridad docente y ayudar a los que quieren estudiar. Y anunció que se reinstalarán las expulsiones como castigo para quienes llamó "malcriados". "Por unos pocos estudiantes malcriados, no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse", aseguró. "Por eso, nuevamente vamos a reinstalar las suspensiones definitivas (expulsiones). Los más malcriados no van a estar en las aulas”.

"Dis-ci-pli-na": Ni maquillaje, ni tintura, ni uñas pintadas ni polleras cortas en las escuelas peruanas

La presidenta dedicó un pasaje importante de su discurso a destacar que se tomarán medidas destinadas a controlar la apariencia de los estudiantes, en el que apeló a su condición de madre. "“Hoy hablo no solamente en mi condición de presidenta de la república, hablo también en mi condición de mamá. El ser mamá me hace entender también la importancia de los lineamientos que requieren nuestros hijos”, expresó.

Luego le habló directamente a los estudiantes: “Sé que puede ser bastante estricto, pero créanme, chicos, que esto va a ser muy importante a lo largo de la vida. Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos, pero también obligaciones. Y ustedes tienen que prepararse en la mañana. Significa peinarse; los hombrecitos, venir con el pelo corto. Está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse". Tras una pausa, enfatizó: "Todos estos criterios establecerán dis-ci-pli-na en el colegio".

Keiko Fujimori presentó las nuevas medidas de disciplina en la escuela en un establecimiento educativo en Chaclacayo, en las afueras de Lima.

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Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, agregó más detalles: "No se permitirán maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados". Sumó también una observación sobre la vestimenta: "Que el uso de las faldas escolares tengan una medida adecuada".

En relación a las obligaciones de los estudiantes, Fujimori recordó también que el uso de dispositivos digitales quedó prohibido en las escuelas peruanas, salvo expresa disposición de los docentes en función de las clases.

Los maestros volverán a evaluar la conducta con nota

Fujimori remarcó que el cambio de lineamientos busca devolver la autoridad a los maestros para que orienten la conducta de los alumnos, incluida la evaluación mediante una nota. “Al maestro se le respeta", sostuvo la presidenta. "No podían llamar la atención, estaban arrinconados. Con este nuevo reglamento, ellos podrán nuevamente corregir, guiar, ayudar a los estudiantes y volver a poner una nota de conducta”, aseguró.



´Luego se refirió a medidas contra las agresiones escolares. “No vamos a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual. Y les digo a los chicos: díganle a los profesores, avísenle al director, porque inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional”, manifestó.



En relación a las sanciones, explicó que se contempla una aplicación gradual. “Los chicos que se portan mal tendrán primero una amonestación, serán sancionados levemente, con el objetivo de que puedan corregir y que puedan aprender”, explicó.



Según dijo la mandataria, este nuevo conjunto de medidas recibirá aportes de la sociedad civil antes de entrar en vigencia. En Perú hay cerca de 6,7 millones de estudiantes en las escuelas públicas, un 72% de la población escolar.

MB / VR/AF