Los perros y gatos tendrán su propio espacio en la cuarta edición de Mascotear en la Ciudad de Buenos Aires, un festival que combina entretenimiento, tendencias y propuestas vinculadas con el cuidado animal. La actividad se desarrollará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, de 11 a 19, junto a la Floralis, en el barrio porteño de Recoleta, con entrada gratuita y reserva previa.

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Durante las dos jornadas habrá actividades para compartir con las mascotas, desde competencias y desfiles hasta propuestas de bienestar, encuentro entre perros y espacios dedicados a la adopción.

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Uno de los ejes será la jornada de adopción de perros y gatos, en la que participarán organizaciones no gubernamentales (ONG) que buscan familias para los animales. Además de facilitar el contacto con posibles adoptantes, las entidades podrán recibir donaciones, recaudar fondos y difundir sus campañas.

También se ofrecerá vacunación antirrábica para perros y gatos a través de veterinarios de la Ciudad. El servicio estará disponible durante ambas jornadas en el móvil dispuesto para la actividad.

Desfiles, concursos y encuentros entre mascotas

Entre las propuestas más llamativas estará Pet Dating, una experiencia que buscará generar encuentros entre perros. Los animales podrán participar de una dinámica para encontrar compatibilidades y las parejas que hagan match competirán por premios, entre ellos una experiencia gastronómica.

La moda también tendrá su lugar con Pet Fashion, una competencia que premiará los mejores looks de las mascotas. A su vez, Pet Parade convocará a los participantes a un desfile de disfraces, con una alfombra especial para tomar fotografías y premios para los ganadores.

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En Dogs Stars, los perros podrán mostrar sus habilidades y competir por distintos reconocimientos.

Bienestar animal y propuestas al aire libre

Mascotear también tendrá un espacio destinado al bienestar de los animales con actividades como Yoga with Me y una iniciativa de reiki a cargo de Juan Manuel, de Filosofía Animal. Los visitantes también encontrarán un espacio gastronómico con food trucks.

El Repara Móvil estará presente

La jornada del sábado 24 contará con la participación del Repara Móvil, una camioneta equipada para realizar talleres itinerantes de reparación.

En esta oportunidad, se podrá arreglar distintos artículos textiles para perros y gatos, como correas, mantas y pulóveres. El servicio también estará disponible para quienes se acerquen en bicicleta, con tareas básicas de mantenimiento como limpieza y lubricación, reparación de pinchaduras, cambio de gomines, ajuste de frenos y regulación de cambios.

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