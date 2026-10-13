David Bisbal convirtió el Movistar Arena en un viaje entre clásicos románticos, hits bailables y una nueva cita para 2027

Antes de que miles de personas cantaran sus canciones en un estadio, David Bisbal tuvo que conquistar al público frente a las cámaras de televisión. Era 2002 y el cantante almeriense terminaba segundo en la primera edición española de Operación Triunfo. Ese mismo año publicó Corazón latino, el disco que abrió su carrera como solista. Más de dos décadas después, ese recorrido lo encontró este lunes 12 de octubre ante un Movistar Arena agotado, donde presentó el Tour Eternos 2026, combinó sus éxitos con clásicos de la canción romántica y anunció su regreso para el 28 de agosto de 2027.

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La confirmación llegó desde el escenario, después del bloque integrado por “Quijote” y “Te quiero”, cuando los músicos se reunieron para saludar. Todavía faltaba la despedida, pero el próximo encuentro ya tenía fecha. Según informó la organización, las entradas para la nueva presentación de David Bisbal se venderán desde el miércoles 14 de octubre a las 17, a través de movistararena.com.ar.

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David Bisbal presentó el Tour Eternos 2026 ante un Movistar Arena con entradas agotadas.

La propuesta musical de esta visita quedó definida desde la apertura. Una introducción sinfónica y cuerdas en vivo, junto con un despliegue de láseres, dieron paso a “Vivir así” y “Adoro”, canciones asociadas con Camilo Sesto y Armando Manzanero. Antes de recorrer sus propios discos, Bisbal presentó el universo de versiones que atraviesa su nuevo trabajo: un repertorio que ya formaba parte de la memoria de la música en español cuando él comenzó a grabar.

Publicado el 2 de octubre, Eternos, el nuevo álbum de David Bisbal, reúne diez canciones y propone un acercamiento al estilo crooner, con la interpretación vocal al frente de los arreglos orquestales. El álbum recupera piezas vinculadas con Nino Bravo, Juan Gabriel, José José y Jeanette, entre otros referentes. En el concierto, esas versiones aparecieron en distintos bloques, intercaladas con los títulos que el cantante incorporó a su repertorio durante más de veinte años.

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Después de la apertura llegaron “No amanece”, “Quién me iba a decir”, “Esta ausencia” y “El ruido”. La secuencia continuó con “Si tú la quieres”, “Perdón” y “A partir de hoy”, en un recorrido que enlazó diferentes etapas sin seguir un orden cronológico. Según el material difundido por la organización, el público acompañó con sus voces las canciones de ese primer tramo, que alternó baladas y pop antes de regresar a las versiones.

La historia discográfica detrás de esos títulos comenzó con Corazón latino, su disco debut de 2002. Editado después de su paso por Operación Triunfo, combinó canciones bailables y baladas, las dos vertientes que seguirían presentes en su carrera. Kike Santander fue una figura clave en aquel comienzo: el compositor y productor colombiano escribió “Ave María”, uno de los temas que ayudaron a convertir la exposición televisiva de Bisbal en una identidad musical reconocible.

El siguiente paso fue Bulería, en 2004. El segundo álbum amplió el repertorio con el que comenzó a consolidarse fuera de España. Dos años después llegó Premonición, un trabajo que incorporó elementos de rock y funk y dio mayor espacio a su participación como compositor. “Quién me iba a decir”, recuperada en Buenos Aires, pertenece a ese disco, que cumplió veinte años pocos días antes de la presentación porteña.

En el escenario, el regreso al repertorio de Eternos se produjo con “Abrázame muy fuerte”, “El amar y el querer” y “Frente a frente”. Las cuerdas acompañaron ese bloque de canciones asociadas con Juan Gabriel, José José y Jeanette. La elección amplió el recorrido del espectáculo: junto con los temas que marcaron la trayectoria de Bisbal, aparecieron aquellos que eligió reinterpretar en esta nueva etapa.

El interludio funk cambió el pulso de la noche y abrió paso a “Camina y ven”, “Lloraré las penas” y “Oye el boom”. Los primeros años de su carrera reaparecieron en una secuencia dedicada al baile. Allí, el concierto dejó atrás el bloque de versiones románticas para concentrarse en el repertorio de mayor impulso rítmico.

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La producción acompañó esas transiciones con tres cambios de vestuario y una puesta que incluyó láseres, efectos de dióxido de carbono, chispas escénicas y confeti. Las cuerdas, por su parte, dieron continuidad a los pasajes vinculados con el nuevo álbum. Ambos recursos formaron parte de una estructura que alternó momentos orquestales, baladas y canciones bailables.

El tramo siguiente reunió “Hasta el final”, “Herederos” y “Me enamoré de ti”, antes de “Mi princesa” y “Dígale”. Estas últimas conectaron dos momentos de su discografía: Sin mirar atrás, de 2009, y el debut de 2002. En “Mi princesa”, Bisbal figura además como compositor junto con Amaury Gutiérrez, una muestra de la participación autoral que fue desarrollando después de sus primeros trabajos.

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“Quijote” y “Te quiero” devolvieron las cuerdas al primer plano y retomaron las versiones de Eternos. La salida instrumental de “Te quiero” acompañó el saludo de la banda y dio lugar al anuncio de la nueva fecha. Ese momento enlazó la presentación de un disco recién publicado con la continuidad de las visitas del cantante a Buenos Aires.

Para la despedida quedaron “Esclavo de sus besos”, “Bulería” y “Ave María”. El bloque reunió canciones de tres álbumes distintos y concentró el cierre bailable entre láseres, efectos de dióxido de carbono y confeti. Después de recorrer baladas propias y clásicos de otros intérpretes, Bisbal completó la noche con títulos que lo acompañan desde diferentes etapas de su carrera.

El concierto terminó así en el repertorio de sus comienzos, después de haber abierto con canciones anteriores a su debut. Entre ambos extremos quedaron las distintas facetas que reunió esta gira: el cantante de pop latino, el intérprete de baladas y la voz que ahora revisita clásicos con arreglos orquestales. La próxima escala porteña ya está confirmada en la programación del estadio: David Bisbal volverá al Movistar Arena el 28 de agosto de 2027.