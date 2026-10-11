Pimpinela presentó “Noticias del Amor”: una noche de clásicos, desamor y emoción en el Movistar Arena

Con canciones que acompañan a su público desde hace décadas, Pimpinela regresó al Movistar Arena para contar nuevas y conocidas historias de amor. El viernes 9 de octubre, ante un estadio colmado, Lucía y Joaquín Galán presentaron “Noticias del Amor”, un espectáculo que combinó música, humor y teatro para recorrer los cambios en las relaciones de pareja. La noche reunió clásicos y un homenaje a su madre, María Engracia, antes del cierre de la gira, previsto para el 18 de octubre en el mismo escenario.

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Los hermanos alternaron las historias de sus personajes con recuerdos de su propia vida. Las diferencias de pareja, los engaños y las reconciliaciones convivieron con canciones dedicadas a los vínculos familiares. “El amor no se puede olvidar”, interpretada en memoria de su madre en la fecha de su cumpleaños, llevó ese recorrido hacia uno de los momentos más personales de la presentación.

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Lucía y Joaquín Galán presentaron “Noticias del Amor” en el Movistar Arena.

Pasadas las 21 horas, “Vivir sin ti no puedo”, “Esto no es amor” y “Yo qué soy” abrieron el concierto. La pantalla gigante introdujo imágenes de parejas en una composición que evocaba antiguos televisores y presentó el nombre del espectáculo. La apertura puso en marcha una propuesta en la que las canciones y los segmentos audiovisuales compartieron la tarea de contar las historias.

“Noticias del Amor”: música y humor para recorrer las relaciones de pareja

El hilo conductor fue un noticiero protagonizado por los propios Galán. En los videos proyectados entre los bloques musicales, Lucía y Joaquín asumieron el papel de presentadores para abordar los cambios en las costumbres y las expectativas de la vida en pareja. Sus intercambios permitieron enlazar las distintas etapas del concierto, con intervenciones humorísticas que también formaron parte del relato.

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El recorrido comenzó en los años sesenta y avanzó hacia el presente. A medida que cambiaban las décadas, los personajes incorporaban nuevas posiciones frente a la convivencia y la autonomía: Lucía representaba una creciente libertad de la mujer, mientras Joaquín exponía las contradicciones de un hombre que intentaba adaptarse. La inteligencia artificial apareció en el tramo dedicado a las transformaciones más recientes.

Joaquín Galán durante la presentación de “Noticias del Amor”, la gira que concluirá el 18 de octubre.

Sobre el escenario, las canciones recuperaron el intercambio entre dos voces que caracteriza al dúo. Los gestos y las respuestas acompañaron las letras, con personajes que defendían versiones diferentes de una misma relación. La actuación dio continuidad a los conflictos y convirtió cada interpretación en una escena dentro del espectáculo.

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“Valiente”, “Dímelo delante de ella”, “Ahora decide”, “Me hace falta una flor” y “Cómo le digo” integraron el repertorio. La selección pasó por reclamos, decisiones pendientes y sentimientos difíciles de expresar. Los distintos temas ampliaron el recorrido por la vida en pareja, desde la búsqueda de reconocimiento hasta los desacuerdos que precipitan una ruptura.

Los trabajos recientes tuvieron su espacio a través de la pantalla gigante. “Traición” incorporó las imágenes protagonizadas por Carina Zampini y Gabriel Corrado; “La trampa”, las de Eugenia Tobal y Osvaldo Laport; y “Cuando lo veo”, el videoclip con Benjamín Vicuña. Las producciones audiovisuales acompañaron las interpretaciones y sumaron sus personajes a las historias cantadas.

“La dueña de la noche” concentró uno de los pasajes de mayor desarrollo teatral. Joaquín introdujo el relato y Lucía apareció con un camisón blanco, mientras la pantalla mostraba relámpagos y rejas. Una voz en off completó la escena y llevó la interpretación hacia un registro de suspenso, dentro de una presentación que también encontró espacio para la comedia.

Los hermanos Galán combinaron sus clásicos con escenas teatrales e historias de pareja.

El diálogo con los espectadores comenzó temprano, cuando Joaquín preguntó quiénes asistían por primera vez a un concierto de Pimpinela. Según la información difundida por la producción, más de la mitad de la sala levantó la mano. Más adelante, la invitación a compartir historias de amor y desamor llevó a dos asistentes al escenario, donde participaron junto a los hermanos de “Se va, se va”.

El homenaje a su madre y un cierre con los clásicos

El recuerdo de María Engracia, fallecida en 2020, introdujo una referencia familiar en medio de las historias del repertorio. Lucía y Joaquín le dedicaron “El amor no se puede olvidar” el día en que hubiera cumplido 103 años. “La familia”, con una mesa sobre el escenario y la participación de invitados, completó ese tramo del concierto dedicado a los afectos y los encuentros compartidos.

Pimpinela se presentó ante un Movistar Arena colmado en Buenos Aires.

Antes de “Olvídame y pega la vuelta”, Lucía preguntó si el público quería escuchar el tema con pelea o sin ella. La respuesta fue “¡Con pelea!”, y el intercambio dio paso a uno de los clásicos más reconocidos de los hermanos Galán. El tramo final incluyó también “Una estúpida más” y concluyó con “Cuánto te quiero”, bajo una lluvia de papeles de colores.

Después de recorrer México, España, Estados Unidos, Centroamérica y la Argentina, Pimpinela volverá al Movistar Arena el 18 de octubre para cerrar la gira de “Noticias del Amor”, según anunció la producción. La última función coincidirá con el Día de la Madre y completará esta etapa del espectáculo con una nueva presentación en Buenos Aires.

Antes de esa despedida, Lucía y Joaquín tienen previsto estrenar “Yo sabía”, su nuevo single y videoclip, el 15 de octubre. El lanzamiento anticipa una historia atravesada por secretos y revelaciones dentro de una relación.