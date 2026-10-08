Lollapalooza Argentina 2027: ya está el lineup completo con Travis Scott, TINI, Charli xcx y The Killers

El Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene lineup confirmado. El festival reveló la grilla completa de su próxima edición, que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, con tres jornadas que reunirán a grandes figuras internacionales, referentes de la escena argentina y artistas que llegan como nuevas apuestas. Después de 12 años de historia junto al público argentino, DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell vuelven a presentar una edición que tendrá como principales figuras a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta.

La nueva edición de Lollapalooza Argentin tendrá una programación que atraviesa el hip-hop, el pop, el rock, la electrónica, el R&B y los nuevos sonidos de distintas escenas.

Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta, los headliners

Travis Scott llegará como una de las principales figuras del hip-hop y rap global. A su lado estará Charli xcx, revelación del cruce entre pop y rock británico contemporáneo, mientras que The Killers volverá a poner en escena algunos de los grandes himnos del rock de las últimas dos décadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Charli XCX

La grilla también tendrá a TINI, que hará su debut en Lollapalooza Argentina como una de las figuras centrales del pop argentino, luego de la expansión internacional de FUTTTURA, el proyecto con el que recorrió distintas etapas de su carrera y agotó fechas a ambos lados del Atlántico.

The Killers

El quinto headliner será David Guetta, uno de los principales nombres de la electrónica global, que continúa llevando sus espectáculos a escala de estadio después del despliegue de The Ultimate Monolith Show. La primera línea del festival se completa con Queens of the Stone Age, que regresará a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr, quien visitará por primera vez el país y llegará con canciones como “back to friends” y “undressed”.

Queens of the Stone Age

The Prodigy, Dominic Fike, RAYE y Cage the Elephant

El resto del lineup suma una extensa lista de artistas internacionales. Entre ellos aparece The Prodigy, una de las bandas fundamentales de la electrónica británica, que llevará al Hipódromo su combinación de rave, punk y breakbeat.

También estarán Dominic Fike, que llegará con How to Quit Smoking, su tercer disco; RAYE, quien presentará su segundo álbum, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE; y Cage the Elephant, que volverá a desplegar su propuesta de rock alternativo.

El último concierto filmado de Queen con Freddie Mercury llega al cine restaurado en 4K



La programación incluye además a Leon Bridges, con su mirada contemporánea sobre el soul y el R&B; Lola Young, una de las nuevas voces del pop británico, y Geese, protagonistas de la escena de rock neoyorquina.

Geese

La electrónica tendrá un espacio destacado con Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi, entre otros nombres.

La música argentina también será protagonista

La escena local tendrá una presencia amplia a lo largo de las tres jornadas. Además del debut de TINI en lo más alto del cartel, el festival contará con Dillom, que llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, donde profundiza su exploración más allá del trap hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica.

También estará Usted Señalemelo, que llevará Términos & Condiciones, su cuarto álbum y una etapa más electrónica de la banda, con cruces entre synth pop, experimentación y música de pista.

K4OS

Entre los representantes de las nuevas generaciones aparecen K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre muchos otros.

TINI

Lollapalooza Argentina 2027: lineup completo

Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr, The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Geese, Cage the Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour Live, Amaia, Midnight Generation, Mind Enterprises, Ayybo, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Ela Taubert, enzocerobulto, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.

Cuándo es Lollapalooza Argentina 2027

El Lollapalooza Argentina 2027 se realizará durante tres jornadas, el 12, 13 y 14 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro.

La experiencia también podrá seguirse desde casa. Flow transmitirá en vivo las tres jornadas en Argentina, Uruguay y Paraguay, con shows de los diferentes escenarios y contenidos exclusivos. De esta manera, el festival volverá a reunir durante tres días a artistas de distintas generaciones y escenas, con una grilla que combina grandes nombres internacionales, referentes de la música argentina y nuevas figuras.

