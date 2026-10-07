Gabriel Rolón llega al Movistar Arena: cuándo será la última función de “Palabra Plena”

Gabriel Rolón se prepara para despedir “Palabra Plena”, el espectáculo con el que recorrió distintos escenarios del país y que ya fue visto por más de 500.000 espectadores. La última función será el 11 de diciembre en el Movistar Arena, donde el psicólogo y escritor llevará su propuesta a uno de los escenarios más grandes de Buenos Aires.

La presentación será una función única y comenzará a las 21. Las puertas del estadio abrirán a las 19 y las entradas se encuentran disponibles desde $45.000, según la información oficial del recinto. El cierre marcará el final de una etapa para una obra que logró convertir temas vinculados con la experiencia humana en una propuesta teatral de gran convocatoria.

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De qué trata “Palabra Plena”, la obra con la que Rolón recorrió el país

“Palabra Plena” propone un recorrido por algunos de los conflictos y sentimientos que atraviesan la vida cotidiana: el amor, la pérdida, el deseo, la angustia, la felicidad y la esperanza. El eje está puesto en el valor de la palabra y en la posibilidad de utilizarla para expresar aquello que muchas veces resulta difícil de formular.

La obra invita al público a detenerse en sus propias preguntas y contradicciones, con una puesta que combina el lenguaje teatral con la mirada de Rolón sobre los vínculos humanos. La dirección está a cargo de Carlos Nieto y la música original pertenece a Gabriel Mores.

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Después de más de cuatro años de recorrido y con una convocatoria que superó el medio millón de espectadores, “Palabra Plena” llegará a su última función. El escenario elegido para la despedida será el Movistar Arena, donde Rolón cerrará uno de los proyectos teatrales más importantes de su trayectoria.