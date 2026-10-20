BTS en Argentina: los shows no corren peligro de cancelación por lluvia

BTS ya se encuentra en Argentina para realizar sus 3 conciertos los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, pero la lluvia será un invitado especial en Buenos Aires, ya que estará revoloteando el fin de semana, cuando se reúna la mayor masa de presentaciones del grupo.

Si bien la banda surcoreana tiene muchas precauciones, tanto de parte de los miembros como de su producción, hasta ahora la lluvia no sería un impedimento para presentarse en la capital de la provincia.

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Uno de los antecedentes más recordados es el de Permission To Dance On Stage en Seúl, en el año 2022, cuando una intensa lluvia sólo logró dar una épica más grande a la banda y al concierto en general.

Hasta ahora, la producción del evento y los encargados de protocolo, no han dado ninguna explicación para posponer, reprogramar o cancelar ninguno de los conciertos, en cuanto a materia climatológica se refiera. En estos casos, el mayor motivo de cancelación de eventos de esta índole, se generan cuando no están dadas las condiciones de seguridad tanto del artista como del público, cosa que hasta el momento, con las lluvias aisladas del fin de semana, no se avecina.

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Recomendaciones para el público ante el pronóstico de lluvias en La Plata

La llegada de la banda surcoreana a la provincia de Buenos Aires movilizará a decenas de miles de fanáticos que colmarán los accesos al Estadio Único durante las tres jornadas. Frente al marco de inestabilidad climática, las autoridades de seguridad y la producción del evento desplegarán un operativo preventivo en las inmediaciones de la avenida 25 y la avenida 32 para agilizar el flujo peatonal y evitar aglomeraciones bajo el agua.

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Desde la organización ratificaron que el protocolo vigente contempla la realización de los espectáculos sin alteraciones bajo la política de Rain or Shine, salvo que las dependencias de Defensa Civil decreten un alerta meteorológico por tormenta eléctrica o vientos fuertes. Por este motivo, el personal de control reforzará los ingresos con el objetivo de resguardar tanto el equipamiento técnico montado en el escenario como el bienestar físico del público.

Para disfrutar de los conciertos sin imprevistos y evitar demoras durante los controles de acceso, se aconseja al público tener en cuenta la siguiente guía de cuidados y elementos permitidos:

- Indumentaria impermeable y calzado cómodo: asistir obligatoriamente con pilotos, capas de lluvia o ponchos de plástico. Se prohíbe de forma estricta el ingreso con paraguas o sombrillas, ya que obstaculizan la visión en la multitud y constituyen un elemento de riesgo en los cacheos. Se recomienda optar por calzado cerrado e impermeable para evitar deslizamientos en los pasillos y pasarelas.

- Protección para dispositivos y Army Bombs: llevar bolsas de polietileno con cierre hermético (tipo Ziploc) para resguardar celulares, cargadores portátiles y las Army Bombs frente a las precipitaciones directas o la humedad constante.

- Hidratación y abrigo por capas: las filas prolongadas a la intemperie y el descenso de la temperatura por el viento y la lluvia requieren vestirse en capas. Se aconseja llevar agua en envases plásticos flexibles o botellas reutilizables permitidas en los ingresos.

- Llegada con anticipación y puntos de encuentro: ante la probabilidad de tránsito lento en la Autopista Buenos Aires - La Plata y en los ingresos a la ciudad capital, se sugiere salir con margen de tiempo adicional y pautar previamente un punto de encuentro fuera del perímetro del estadio con acompañantes o familiares en caso de saturación de las redes de telefonía celular.

- Seguimiento de canales oficiales: permanecer atentos a las notificaciones oficiales en tiempo real emitidas por la productora del show y la plataforma Weverse, así como también autoridades locales, donde se informará cualquier eventual ajuste de horario en la apertura de puertas o en las pruebas de sonido (soundcheck).

MP/DCQ